Ottimi risultati per l'ASD k1 Ospedaletti al Combat Day di Cornaredo

Domenica 19 marzo 2022 si è svolto a Cornaredo (MI) il Combat Day. L'Asd k1 Ospedaletti, del Maestro Mauro Castellari, ha ottenuto ottimi risultati in tre differenti discipline da ring.



"Vince l'oro nel contatto pieno di k1 Manuele Bernacchia con una condotta di gara sempre attenta e con un match mai in discussione, nel k1 light l'oro è appannaggio di Lorenzo Pattacini e nella Boxe Light vince anche Nicolas Morselli. Pareggia infine un match durissimo di k1 l'ospedalettese Marco Rinaldi. Ci riteniamo ancora una volta molto soddisfatti, e si riprende da subito la preparazione in vista delle prossime gare".