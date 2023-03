CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 20 marzo 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SHAZAM! – FURIA DEGLI DEI – ore 16.15 - 19.00 - 21.45 - di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler – Avventura/Azione/Commedia - "Billy Batson, il ragazzino che può trasformarsi nel potente Shazam e che condivde i suoi poteri con gli altri ragazzi della famiglia adottiva con cui vive, deve affrontare una nuova minaccia: le figlie di Atlas. Ma ha anche un altro problema: gli dèi non sono contenti di come Billy consideri scontati i suoi poteri e il ragazzino dovrà cercare di fare pace con le divinità dell'Olimpo…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LIGABUE – ore 17.00 - 20.00 - di Marco Salom – Documentario/Musicale - "Per un artista che ha fatto circa 800 live nei suoi trent'anni di carriera doversi fermare di colpo per via del Covid-19 non è stato semplice, specie perchè la pausa forzata è durata tre anni. È così che si apre il film Ligabue: mostrando la voglia di ritorno e di riscatto collettivo dopo la chiusura dovuta all'emergenza sanitaria. Girato in appena cinque giorni durante l'evento di Campovolo dello scorso giugno, Ligabue - 30 anni in un giorno è il racconto di quella che è stata una festa musicale esagerata in presenza di oltre 100.000 fan…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- CREED III – ore 16.00 - 19.00 - 21.20 - di Michael B. Jordan - con Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu - Drammatico/Sportivo - "Adonis è prossimo a ritirarsi, gli manca solo di vincere un ultimo incontro per uscire di scena nel modo più glorioso e poi dedicarsi alla famiglia - e proteggere la propria salute dalle fratture e dalle contusioni del ring. Del resto anche sua moglie, prossima a rischio di perdere l'udito come del resto la figlia non udente, ha lasciato la carriera di cantante e ora si limita a produrre i successi discografici di altri. Quando però Adonis incontra Damian, detto Dame, suo vecchio amico dei giorni in cui viveva in una casa famiglia, realizza di avere con lui un debito da pagare. Damian infatti era andato in galera nel corso di una rissa che proprio lui aveva scatenato, inoltre Adonis non gli è stato vicino negli anni di carcere. Damian sembra chiedere l'impossibile: un incontro di pugilato per il titolo dei pesi massimi, ma del resto lo stesso Adonis aveva avuto una analoga chance, quindi come potrà dirgli di no?…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – ore 16.30 - 19.15 - 21.40 - di Andrea Di Stefano - con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Martin Francisco Montero Baez - Thriller - "Franco Amore è un poliziotto all'ultimo giorno di lavoro dopo trent'anni di integerrimo servizio nelle forze dell'ordine. Ha già anche a lungo meditato il discorso d'addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. La sua nuova moglie, la figlia che studia all'estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all'improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SCREAM VI – ore 16.30 - 19.15 - 21.40 - di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - con Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding - Horror - "Ambientato circa un anno dopo gli eventi del capitolo precedente, rivediamo gli ultimi sopravvissuti alla storia di Woodsboro che cercano di ritrovare la serenità a New York. Ma nella metropoli un nuovo e ancora più temibile Ghostface li sta aspettando…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- THE HONEYMOON - COME TI ROVINO IL VIAGGIO DI NOZZE – ore 16.15 - 19.30 - 21.30 - di Dean Craig - con Maria Bakalova, Asim Chaudhry, Pico Alexander, Lucas Bravo, Marco Valerio Montesano - Commedia - "Adam si sta per sposare con Sarah. Durante la cerimonia però c'è il migliore amico di lui, Bav, che fa una gaffe dietro l'altra. Ma è solo l'inizio. La coppia sta per partire in luna di miele per Venezia. Tutto sembra preparato alla perfezione. Ma c'è ancora Bav che manda all'aria i loro piani; ha infatti bisogno di attenzioni nel momento sbagliato e parte con loro. Il viaggio di nozze di Adam e Sarah si trasforma così in un incubo. Bav è sempre con loro, ha bisogno anche del bagno della loro stanza d'hotel e non si vuole mai separare da loro. In più conosce Lucas, un gangster italiano che si innamora di Sarah. Dopo che Bav ha combinato un altro disastro durante un party nella villa del boss rompendo degli oggetti di inestimabile valore, i neosposi sono costretti a separarsi. Per risarcire Lucas, Adam e Bav devono infatti partire da Venezia in direzione della Slovenia per consegnare un carico di droga…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- EDUCAZIONE FISICA – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 - di Stefano Cipani - con Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Rubini, Claudio Santamaria - Commedia - "I genitori di tre studenti di terza media vengono convocati nella palestra della scuola dalla preside. Franco, il padre di Cristian, compra e vende immobili e ha una relazione clandestina con Carmen, mamma di Giordano, mentre Aldo e Rossella, lui adibito all'accoglienza in un ospedale, sono i genitori adottivi di Arsen, un ragazzino di origine africana. La preside ha per il quartetto una notizia choc: una compagna di scuola dei loro figli li accusa di averla assalita, immobilizzata e stuprata proprio nella palestra in cui i genitori sono convenuti. E gli adulti passeranno dall'incredulità al desiderio di salvare i propri ragazzi ad ogni costo, screditando la vittima e negando qualsiasi responsabilità. Ma succederà qualcosa che renderà la situazione ancora più complicata, e metterà a prova ancor più dura le convinzioni (im)morali del gruppetto…”

Voto della critica: ** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- MOLIERE IN BICICLETTA - (in lingua originale con sottotitoli in italiano) - ore 16.15 – 19.15 - 21.15 – di Philippe Le Guay – con Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa – Commedia - "Serge Tanneur decide di abbandonare Parigi e il mestiere di attore per trasferirsi in una casa fatiscente sull'île de Ré. Tre anni dopo Gauthier Valence, attore televisivo di successo, va a trovare Serge per chiedergli di recitare il 'Misantropo' di Molière. Serge inizialmente rifiuta, per poi proporre a Gauthier di interpretare insieme la prima scena del primo atto della commedia. Per cinque giorni i due attori si misurano rivaleggiando in furbizia e talento. Fino a quando non entrano in scena una giovane italiana divorziata e un'attrice di film porno…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL MALE NON ESISTE (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Mohammad Rasoulof - con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ahangar – Drammatico - "Quattro storie per riflettere sulla possibilità di esprimere la libertà individuale in un regime dispotico. Heshmat è un buon padre e un buon marito attento ai bisogni della famiglia. Ogni mattino si alza presto per andare al lavoro. Quale lavoro? Pouya non se la sente di essere colui che legalmente dovrà sopprimere una vita umana. Cosa dovrà fare per evitare questo compito? Javad non sa che insieme alla sua ufficiale dichiarazione d'amore in occasione del compleanno della fidanzata dovrà confrontarsi con un evento che l'ha scossa profondamente. Bahram è un medico che esercita in una località sperduta e che ha deciso di incontrare per la prima volta la nipote, che vive sin Germania, per rivelarle un segreto…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SHAZAM! – FURIA DEGLI DEI – ore 20.45 - di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler – Avventura/Azione/Commedia

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – ore 20.30 - di Dan Kwan, Daniel Scheinert - con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis – Azione/Avventura/Commedia - "Evelyn e il marito Waymond sono cinesi americani con una tipica impresa di famiglia: una lavanderia a gettoni. Sono però indietro con le tasse e devono presentarsi presso l'ufficio della IRS con vari documenti che giustifichino la detrazione delle spese. Della famiglia fanno parte anche il nonno materno Gong Gong e la figlia Joy, che è in una relazione lesbica mal digerita dalla madre. Nell'ufficio di Evelyn la banalità della sua vita viene travolta da una sconcertante missione: il multiverso è in pericolo e la donna, assumendo in sé le capacità delle proprie varianti da altri mondi, deve cercare di arrestare una misteriosa entropia cosmica…”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- WHAT’S LOVE? – ore 20.30 - di Shekhar Kapur - con Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Shabana Azmi, Sajal Ali - Commedia - "Zoe è una documentarista inglese di successo, il suo vicino di casa Kazim un oncologo di origine pakistana, e le loro famiglie sono cresciute fianco a fianco nella Londra multietnica. Quando Kazim comunica a Zoe di volersi sposare secondo la tradizione, ovvero lasciando scegliere ai suoi genitori la sua sposa, Zoe decide di girare un documentario sui matrimoni combinati (anzi, "assistiti", come vuole la nuova dicitura) nel Ventunesimo secolo dal titolo Love (contr)actually. In realtà Zoe è delusa dalla scelta dell'amico di sempre per molti motivi, il più nascosto dei quali è l'attrazione segreta che prova per quell'uomo con cui c'è sempre stata un'intesa istintiva (e anche un primo bacio infantile), al cui confronto tutte le relazioni estemporanee della ragazza sembrano irrilevanti. Quando Zoe e la sua eccentrica madre si trasferiscono a Lahore per seguire il matrimonio di Kaz le tensioni aumentano: riusciranno i nostri eroi a gettare le rispettive maschere?…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





