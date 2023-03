Vela: i risultati del Trofeo primavera classe optimist di Diano Marina

Al temine delle regate a Diano Marina si sono svolte le Premiazioni del Trofeo primavera classe optimist. Presenti alla premiazione il Sindaco Cristiano Za Garibaldi Comune Diano Marina, l'Ass. al demanio Barbara Feltrin. l'Ass. Cultura Sabrina Messico, il Cons. Manifestazioni Gianluca Gramondo.



Ecco i risultati:

Divisione A

1 Pastiglione Giancarlo

2 Pastrorino Edoardo

3 Tripodi Edoardo

Divisione B

1 Ruccia Nicola Francesco

2 Dall’Ava Lorenzo

3 Calderoni Mattia

Desiderati Andrea circolo vele vernazzolese migliore del 2014

Dallo' Giulia migliore del 2012

"Un grazie a tutto il Club Del Mare Diano Marina - si spiega nel comunicato - e al presidente Attilio Norzi e tutti gli organizzatori per l’ottima manifestazione. Appuntamento alla prossima settimana per La Regata Interzonale, assegnata al Club del Mare Diano Marina dalla Federazione Italiana Vela, con l'appoggio della Classe Optimist, un importante evento di vela strutturato in tutta Italia in 4 fasi contemporanee (una al Nord Italia, una al centro, una al sud e una nelle isole).

Per la prima fase è stata scelta come sede della manifestazione proprio Diano Marina, sia come campo di regata per il suo vento, sia come struttura organizzativa che già si è rivelata essere molto valida in occasione della regata nazionale disputata nel 2022".