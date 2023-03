Pallapugno: Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese vince il Trofeo Acqua S.Bernardo

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese si aggiudica il Trofeo Acqua S.Bernardo dopo aver battuto per 5-9 SubalCuneo.

Allo sferisterio 'Capello', partono meglio i padroni di casa che si portano sul 5-3 prendendosi un paio di giochi ai vantaggi. Nella ripresa però Raviola e compagni ingranano la marcia e riescono a ribaltare il risultato fino al 5-9 finale.

Sono scesi in campo: Raviola alla battuta, Giribaldi da spalla e Iberto e Malafronte ai lati.

Un ottimo test di allenamento in vista della finale di Supercoppa che si disputerà sabato 25 marzo a Ceva, contro Cortemilia. Fischio d'inizio alle 14.30.