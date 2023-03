Pallanuoto femminile: alla Cascione, pareggio della Rari Nantes contro Aquatica Torino

Partita vibrante e combattuta alla 'Felice Cascione': alla fine la Rari Nantes Imperia strappa un pari (8-8) e ferma la capolista Aquatica Torino.

Nell'arco della gara, Giallorosse due volte avanti sul +2 ma saranno altrettanti i vantaggi delle ospiti che avranno anche l'ultimo possesso a disposizione. Tutto testimonia una partita equilibrata tra due squadre che non si sono risparmiate.

E' la Rari ad andare subito avanti con il rigore procurato da Comba e realizzato da Accordino dopo 18 secondi. Altro allungo poco dopo col centro di Sattin ma, in trenta secondi, Torino ribalta il punteggio. Il finale di tempo è incandescente e Imperia timbra con i bei gol di Sara Amoretti, Imola e ancora Accordino.

Le giallorosse non riescono a gestire il vantaggio e Torino recupera terreno mandando il tabellone in perfetta parità all'intervallo lungo: il gol imperiese è ancora di Sattin che toglie le ragnatele dal 'sette' della porta di Ignaccolo.

La tensione ed i ritmi non si abbassano ma la squadre sono più accorte: ne beneficiano così le difese che riescono a murare le sortite avversarie. Nel terzo tempo, la Rari mette a referto un pesante 2-0 con le firme delle due Amoretti (Sara ed Angelica) presentandosi all'ultimo quarto con un importante +2. Le reazione torinese è veemente e Catto, dal centro, va due volte in rete, nella prima metà dell'ultimo tempo, portando la contesa sul pari.

Nel finale concitato, fioccano le espulsioni e ne fanno le spese Scacco e Mister Ragosa, entrambi allontanati per proteste. Il pallone scotta e non sembra avere un padrone nelle ultime battute: alla sirena, dunque, è 8-8. Pari e patta, posta in palio divisa. La Rari sale a 9 punti e ferma così la capolista.

R.N.IMPERIA - AQUATICA TORINO 8-8

(5-3; 1-3; 2-0; 0-2)



IMPERIA - Bottiglieri, Amoretti A. 1, Scacco, Amoretti S. 2, Imola 1, Mirabella, Iazzetta, Comba , Deserti, Accordino 2, Cappello, Sattin 2, Bergatta. All.: Ragosa



TORINO - Ignaccolo, Crepaldi 1, Catto 3, Llacja, Barbero 1, Panero, D'Amico, Liardo, Fasolo cap.1, Mini, Andreeva 2, Paffumi, Vitale. All: Garibaldi



Espulsi per proteste Scacco (I) e Ragosa (all. Imperia) nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Scacco (I), Crepaldi, Mini (T) nel quarto tempo. Sup.Num. Imperia 3/12 + 2 rigori (uno realizzato e uno parato); Torino 4/8