Ottimi risultati per gli atleti del club Tsukuri di Ventimiglia a Torino alla Turin Cup (foto)

Sabato 18 e domenica 19 marzo si è svolta a Torino la Turin Cup prestigiosa competizione che vende impegnati moltissimi club di grande rilievo nazionale. Il club Tsukuri ha schierato 11 dei suoi allievi all’importante evento ottenendo buonissimi risultati: Oro Catassi Gabriele, Mancarella Antonio, Rossi Marcel. Argento: Marchetta Samuele. Bronzo: Orengo Giovanni, Viola Trucchi, Nucera Geremia, Croesi Riccardo Politi Francesco. A un passo dal podio Francesco Sansò e Andrea Morsia.

"Siamo molto soddisfatti - spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco -. Questo risultato e la conferma dei sacrifici e del grande lavoro svolto in palestra insieme ai tecnici Simone Catassi, Biamonti Riccardo e Mauro Morsia oltre della collaborazione con le famiglie che si impegnano a portare i loro ragazzi agli allenamenti. Attualmente siamo una delle società più numerose della regione, questo e un chiaro sintomo di riuscita nel nostro progetto di far conoscere il judo alle nuove generazioni e a quelli che pensano di non avere più l’età per mettersi in gioco in ambito sportivo. Nessuna emozione e più grande di vedere un bambino che entra in palestra sorridendo oppure di un uomo che da il 200 x 100 per bruciare le tappe, questo e Tsukuri judo costruire qualcosa di solido da tramandare e far conoscere a tutti. Adesso ci lasciamo alle spalle questa magnifica esperienza e ci prepariamo per altri eventi. Come dico sempre ricordando le parole del fondatore del judo prof. Jigoro Kano insieme per crescere e progredire".