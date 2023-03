La Sanremo Bike School trova casa per i prossimi cinque anni alla ex stazione della funivia di San Giacomo

La Sanremo Bike School avrà una sede fissa e sicura per i prossimi cinque anni con la possibile prosecuzione per altri cinque. Il Comune di Sanremo ha chiuso la manifestazione di interesse per l’assegnazione della ex stazione della funivia di San Giacomo, uno spazio di 4.800 metri quadrati che sarà a disposizione della società sportiva come sede di allenamento.

Il canone è di 251 euro all’anno con l’aggiornamento annuale del 100% come da Istat dall’1 febbraio 2024.

Grande la soddisfazione per Fabio Carota, volto della Sanremo Bike School: “Sono molto contento per questa opportunità, abbiamo trasformato una discarica in un parco giochi e, in più, ci occupiamo anche dello sfalcio dell’erba, della manutenzione. Teniamo pulito”.

“La scuola esiste da 17 anni - conclude Carota - la sede era già assegnata, ma ora con la manifestazione di interesse possiamo averla in via più ufficiale”.