Calcio, Serie D: finisce 0-0 la trasferta della Sanremese sul campo del Chieri

Nella tredicesima di ritorno la Sanremese allo stadio De Paoli affronta il Chieri. Tante assenze da una parte e dall’altra. Nei padroni di casa, oggi in maglia rossa, squalificati Ponsat e l’ex Camilli; indisponibili Balan, Di Lernia, Bortoletti, De Letteriis, D’Elia, e Bellocchio. Tra i biancoazzurri out Fischer, Mauro, Mesina, Maugeri e Bohli; assente Giacchino impegnato con la Rappresentativa di serie D in vista del torneo di Viareggio. Mister Giannini rilancia Valagussa a centrocampo e schiera in difesa sull’out di sinistra Secondo.



La gara è vivace fin dalle prime battute, le due squadre si affrontano a viso aperto.

Al 6’ il Chieri va via in contropiede centralmente con Varano, assist al limite dell’area per Bonelli che calcia a giro verso la porta, la palla esce a fil di palo non di molto.

All’8’ arriva la replica dei matuziani con un tiro di Rizzo dal limite, palla sopra la traversa.

Al 16’ Lacava apre sulla sinistra per Bonelli, il tiro cross dell’esterno del Chieri è insidioso e termina sopra la traversa.

Al 23’ tiro di Ciccone dalla media distanza, palla altissima.

Al 26’, sugli sviluppi di una mischia, la Sanremese reclama un calcio di rigore per un tocco sospetto in area di Boloca, l’arbitro Spina di Barletta lascia correre.

Al 33’ azione della Sanremese in area, ci prova Gagliardi da sinistra, ma il suo tiro viene contrato da un difensore del Chieri, Virano blocca a terra.

Al 40’ prima vera palla gol per la Sanremese: Valagussa apre per Aperi in area, diagonale dalla destra del numero 11 biancoazzurro, Virano si allunga e con la punta delle dita mette in angolo.

Dopo un colpo di testa fuori misura di Aperi al 45’, il Chieri si fa vivo nel primo minuto di recupero: Spitale confeziona un pallone d’oro sulla sinistra in area per Papagno che calcia verso la porta, Tartaro si oppone da par suo e devia in corner.

Si va al riposo sullo 0-0.



Nella ripresa al 50’ ci prova Gagliardi con un bel tiro dal limite, palla alta non di molto.

Al 53’ angolo di Gagliardi dalla destra, Mikhaylovskiy colpisce di testa nel cuore dell’area, blocca Virano.

Al 57’ tiro di Valagussa dal limite, palla a lato.

Al 58’ doppio cambio nella Sanremese: entrano Pellicanò e Riviera, escono Panattoni e Secondo.

Al 63’ tiro centrale di Rizzo dalla media distanza, Virano blocca in due tempi.

Al 65’ altro doppio cambio nella Sanremese: entrano Scalzi e Nouri, escono Larotonda e Maglione.

Al 67’ Aperi di testa colpisce la traversa, ma l’arbitro ferma il gioco su segnalazione del guardalinee per posizione irregolare dello stesso attaccante siciliano.

Al 71’ punizione di Scalzi, palla alta.

Al 74’ Sanremese vicina al gol: Capra stende Aperi in area, l’arbitro non interviene, Riviera calcia di prima intenzione, Virano in due tempi prima smanaccia e poi fa sua la sfera.

Al 78’ angolo di Scalzi dalla destra, Aperi sottomisura in acrobazia non trova la porta per questione di centimetri.

La gara si accende all’80’: Scalzi entra in area dalla destra, viene steso da Biondo e l’arbitro Spina di Barletta stavolta indica il dischetto. Dagli undici metri va lo stesso Scalzi: conclusione centrale, Virano intuisce, si accartoccia e blocca. Si resta sullo 0-0!

All’86’ punizione di Scalzi, la palla arriva in area a Mikhaylovskiy sulla destra, la conclusione del centrale russo è debole, Virano para e salva ancora una volta la sua porta.



Nei cinque minuti di recupero la Sanremese prova attacca a testa bassa, ma il risultato non cambia. Finisce 0-0 al De Paoli e per i biancoazzurri c’è il rammarico di non aver saputo sfruttare una superiorità che nel secondo tempo (rigore fallito da Scalzi a parte) è sembrata a tutti evidente. Domenica prossima il campionato si ferma per il torneo di Viareggio. I matuziani torneranno in campo sabato 1° aprile al Comunale per affrontare il Fossano.

Fabrizio Prisco

IL TABELLINO

CHIERI: Virano, Ciccone, Priola (35’ Calò), Boloca, Spitale, Bonelli (65’ Re), Capra, Papagno (68’ Maniscalco), Lacava (58’ Libertazzi), Biondo, Varano. A disposizione: Ciquera, Sussetto, Emane, Gallone, Patruno. Allenatore Roberto Sorrentino



SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione (65’ Nouri), Gagliardi, Aperi, Valagussa, Panattoni (58’ Pellicanò), Rizzo, Larotonda (65’ Scalzi), Secondo (58’ Riviera). A disposizione: Ferro, Bechini, Del Barba, Aita, Owusu. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Bruno Spina di Barletta

ASSISTENTI: Vito Licari di Marsala, Alessio Reitano di Acireale



NOTE: giornata di sole, temperatura mite. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Lacava, Sorrentino, Libertazzi. Espulso dalla panchina il collaboratore tecnico del Chieri Frasca. All’80’ Virano para un rigore a Scalzi. Angoli 10-1 per la Sanremese. Recupero 3’ pt, 5’ st.