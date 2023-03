Calcio: l'Imperia espugna il 'Ferrando' con un netto 0-4 inflitto alla Genova Calcio

L'Imperia espugna il "Ferrando" con un netto 0-4 inflitto alla Genova Calcio. Il poker firmato Saviozzi, Jebbar, Ravoncoli e Plando ha permesso ai neroazzurri di fare bottino pieno e scavalcare la Cairese, piazzandosi al terzo posto in classifica.

CRONACA

Primo tempo:



Fischio d'inizio ore 15:00

4' pallone in area, Saviozzi tira di sinistro e batte il portiere! 1-0 per l'Imperia!

7' Saviozzi dalla destra passa la palla a Ravoncoli in mezzo all'area che finisce a terra, l'Imperia protesta per un rigore non concesso

13' Campelli mette in mezzo un cross per Jebbar da buona posizione ma la difesa della Genova Calcio lo anticipa, calcio d'angolo

16' lancio lungo di Sancinito dalla difesa, palla a Saviozzi che tira di poco alto sopra la traversa

18' Sancinito prova un tiro dal limite dell'area che finisce di poco alto

32' primo pericolo per l'Imperia: da calcio d'angolo cross della Genova Calcio, attraversa tutta l'area ma non trova nessuna deviazione

33' goal dell'Imperia! 1-2 tra Saviozzi e Jebbar con quest'ultimo che entra nell'area e dall'altezza del dischetto del rigore batte il portiere 2-0 per l'Imperia

35' occasione per la Genova Calcio, Parodi si libera di un difensore, entra in area, tira ma Cella è bravo a parare

36' ammonizione Dotto

43' altra occasione per l'Imperia con il tiro di Jebbar che viene parato da Dondero

45' contropiede della Genova Calcio, Mazzotta arriva al limite dell'area, prova un tiro che finisce abbondantemente fuori

46' fine primo tempo

Secondo tempo:



cambio per la Genova Calcio: entra Pastorino esce Dotto

2' 3-0 per l'Imperia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo mischia in area, il pallone arriva a Ravoncoli che dal limite dell'area piccola batte il portiere

4' ammonizione Taddei

10' occasione per la Genova Calcio, tiro di Serinelli alto sopra la traversa.

11' Cambio per il Genova Calcio entra Calvi, esce Lupi

15' cross di Campelli dalla destra, Jebbar prova di testa ma la palla finisce di poco alta

18' ammonizione Gnecchi

19' doppio cambio per la Genova Calcio escono Parodi e Pandiscia, entrano Raggi e Ottonello

21' tiro di Saviozzi dal limite dell'area, di poco a lato

24' ammonizione Maisano, allenatore della Genova Calcio

24' primo cambio per l'Imperia: esce Virga ed entra Gandolfo

25' pericolo per l'Imperia: Pastorino s'invola da solo verso la porta, il tiro finisce a lato

30' cambio per l'Imperia: esce Campelli ed entra Luques

30' cambio per il Genova Calcio: entra Piccardo esce Maisano

32' ammonizione per Raggi

35' tiro di Pastorino dal limite dell'area, centrale, Cella para facilmente

39' cambio per l'Imperia: esce Saviozzi, entra Cassata

43' altro cambio per l'Imperia: esce Ravoncoli, entra Plando

46' 4-0 per l'Imperia grazie al goal dell'appena entrato in campo Plando

47' Fischio finale che sancisce la netta vittoria dell'Imperia sulla Genova Calcio

TABELLINO

GENOVA CALCIO: Dondero, Pandiscia, Boero, Bruzzone, Maisano, Serinelli, Gnecchi, Dotto, Parodi, Lupi, Mazzotta

A disposizione: Parodi, Ottonello, Calvi, Russo, Piccardo, Raggi, Milite, Kovacs, Pastorino. Allenatore: Maisano

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Jebbar, Giglio, Campelli, Fatnassi, Saviozzi

A disposizione: Bova, Gandolfo, Plando, Lanteri, Morchio, Moro, Ardissone, Cassata, Luques. Allenatore: Solari



Arbitro: Francesco Isnardi di Albenga

Assistenti: Davide Biase di Genova e Mario Preci di Savona



Gol: Saviozzi, Jebbar, Ravoncoli, Plando (I)

Ammoniti: Dotto (G), Taddei (I) Gnecchi (G) Maisano(G) Raggi(G)