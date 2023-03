Calcio femminile, Busalla ko: dodicesima vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies

Le Sanremo Ladies, venerdì sera, hanno sconfitto il Busalla 3-0, vincendo così la dodicesima partita consecutiva, valida per la dodicesima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Sul campo di Pian di Poma a Sanremo, le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, hanno superato le avversarie grazie ai gol di Famà, Tedesco e Cerato. “Le Ladies battono anche il venerdì 17 che notoriamente è il giorno più sfortunato del calendario ma soprattutto hanno avuto la meglio su un Busalla che ha una classifica bugiarda e che è arrivato a Sanremo a fare e giocare la partita a viso aperto. È stata una partita vera e difficile soprattutto nel primo tempo, chiuso in vantaggio con un gol di testa della capitana Famà. Nella ripresa Tedesco e Cerato (18^ goal per lei) hanno chiesto i conti con un 3-0 rotondo che dà fiducia per l’ultima partita del campionato" - commenta il presidente Simone Ricci - "Il gruppo cresce ed è sempre più unito. Il 2 aprile ci sarà il big match contro il Vado. Speriamo di avere tanta gente a sostenere le ragazze che se lo meritano per quello che hanno fatto durante la stagione".

Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 2 aprile per affrontare il Vado.