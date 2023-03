Sanremo: ancora un grande successo per le serate gastronomiche del Ristorante del Villaggio dei Fiori

Anche il quarto appuntamento della rassegna gastronomica “Un Villaggio da gustare”, dedicata alla carne di Bufalo ha registrato il tutto esaurito, con un centinaio di partecipanti che hanno scoperto una carne che è in assoluto fra le più tenere e magre e di alto valore proteico.

Al centro dei racconti del giornalista Claudio Porchia le proprietà organolettiche e nutrizionali della carne. Questo tipo di carne è magra e poco calorica. La sua digeribilità, il suo ottimo sapore ed il basso tenore di colesterolo ne fanno un alimento adatto a tutti e soprattutto a bambini ed anziani e sportivi. Non solo le proprietà nutrizionali, ma anche alcune curiosità.

La carne di Bufalo, ad esempio, ha una lunga tradizione nel nostro paese: veniva consumata anche dagli antichi romani, che però la ritenevano di qualità inferiore a quella di vitello e del maiale. Poiché la carne di Bufalo è simile a quella bovina ed era difficile riconoscerla con precisione, poteva capitare che nei mercati dell’antica Roma si vendesse carne di Bufala, facendola passare per carne bovina reputata decisamente più pregiata. Da qui l’origine del modo di dire “è una bufala” per indicare una falsità o una “fregatura”.

Oggi questo tipo di carne è stato riscoperto dai consumatori perchè gli animali sono allevati in Italia, offrono ampie garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare ed inoltre gli allevatori, come nel caso dell’azienda Il Carrettino di Tortona, sono molto attenti al benessere animale. Il bufalo è un animale biologico per natura, in quanto vive allo stato semi brado e mangia solo erba, fieno, paglia ecc. e non si presta alle tecniche dell'ingrasso.

Ecco in dettaglio il menù della serata:

La cena è iniziata con deliziosi affettati misti: prosciutto cotto di bufalo e salame country

Ravioli di bufalo alla contadina

Grigliata mista di carne di bufalo con contorno di patate al forno

E per finire il Dolce del contadino, omaggio all’azienda agricola il Carrettino di Tortona, che oltre ad allevare Bufali e Angus, coltiva ottime eccellenze agricole. Prodotti che possono essere gustati o acquistati direttamente presso il ristorante Carrettino di Tortona.

Terminata la rassegna invernale di “Un villaggio da gustare”, la direzione sta ora preparando l’edizione primaverile dedicata a prodotti e ricette della bella stagione, che sta arrivando.

Ricordiamo che il ristorante del villaggio è aperto a tutti e non solo agli ospiti della struttura.

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)