'Nole come to Sanremo': dal Tennis Matuzia la chiamata al numero uno del mondo per il Challenge di fine mese

“Nole come to Sanremo”: con questo claim il torneo Atp Challenger che inizia il 26 marzo prossimo nella città dei fiori, chiama il n° 1 al mondo Novak ‘Nole’ Djokovic a partecipare.

Premesso che Nole non potrà giocare, perche il regolamento vieta ai ‘top ten’ dell’Atp di partecipare ai tabelloni di singolare, a qualsiasi torneo del circuito minore o di accettare eventuali wild card. Escluso dal torneo di Indian Wells perché non vaccinato al Covid (non può entrare negli Usa), il campione serbo rientrerà nel circuito tennistico mondiale con l’Atp 1000 di Montecarlo e, quindi, è venuto il ‘languorino’ di vederlo nel torneo sanremese che, nel 2005 lo vide vincitore e da dove è spiccato il suo volo.

Il Tennis Club Sanremo, che dal 26 marzo ospiterà il Challenge 125 ha deciso invitare Nole che, non potendo disputare il singolare, potrebbe giocare eventualmente il doppio. Un sogno, quello di vederlo sulla terra rossa di Sanremo, che sembra difficile da mettere in pratica ma, chiaramente, sognare non costa nulla e il ricordo della sua vittoria del 2005 e la vicinanza con Montecarlo potrebbe, perché no, convincerlo.

Djokovic, infatti, avrebbe bisogno di giocare sulla terra rossa, dopo una pausa prolungata. Visto che non potrebbe nemmeno giocare a Miami. Senza i due tornei a stelle e strisce Nole rientrerebbe il 9 aprile al Country Club del Principato e, giocare qualche partita in riviera non gli farebbe certo male.

“Abbiamo ancora il tuo trofeo – evidenziano dal club matuziano - e noi ti aspettiamo per consegnartelo con la speranza di vederti giocare nuovamente sui nostri campi”. Ora dal Tennis Sanremo attendono una risposta e chissà che Nole possa pensarci.