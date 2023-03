Barca a vela si ribalta tra le onde al largo di Ventimiglia, gli occupanti raggiungono la costa a nuoto

Disavventura a lieto fine per i due diportisti che ieri pomeriggio, per via del forte vento, hanno visto la loro barca a vela ribaltarsi tra le onde al largo di Ventimiglia.

I due uomini sono riusciti a raggiungere la costa a nuoto mentre sul posto è sopraggiunta una motovedetta della Capitaneria di Porto e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento, i due occupanti dell'imbarcazione non hanno riportato conseguenze.