Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 MARZO



SANREMO



10.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo, ‘la Classicissima’ coinvolge la capitale del ciclismo italiano in contemporanea con la Milano–Sanremo dei professionisti. Lungomare Salvo d’Acquisto (il programma a questo link)



17.00. Presentazione del nuovo libro di Lilia De Apollonia dal titolo ‘La Regina, la Filantropa e l'Imperatrice. Aristocratiche inglesi a Vallecrosia’ con proiezione di immagini sulle protagoniste e da canzoni inglesi a tema. Prefazione a cura del Senatore Gianni Berrino. Museo Civico in Piazza Nota, ingresso libero

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. I ‘Cattivi di Cuore’ portano in scena lo spettacolo pluripremiato ‘Il raccolto’, con Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi per la regia di Gino Brusco. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.00. Da Airole al Monte Abellio: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a davanti alla stazione Ferroviaria oppure alle ore 9.15 nella piazza della chiesa parrocchiale di Airole, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)



9.00. Tra fiabeschi borghi e grange abbandonate: escursione nella Val Roja in compagnia della guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia (più info)



16.00. ‘Bimbo Blu’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro Scalzo. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



7.30-17.30. Fiera delle Anime: fiera promozionale con bancarelle, street food e sorprese ed animazioni a misura di bambino, tra cui la fattoria didattica con i suoi animali + alle 11, musica con le note di una band itinerante e alle 15 con un gruppo, sempre dal vivo. Spianata del Capo



9.00-18.00. ‘Rallyterapia’ 9a edizione: ragazzi con varie disabilità salgono a bordo di di 2 coloratissime Peugeot 208 da Rally, accompagnati dal pilota di rally locale Franco Borgogno. Dalle 15.30, possibilità di partecipare a Taxirally: con un contributo all'associazione, sarà possibile fare due giri di percorso a fianco di un vero campione di rally. Presenta Agostino Orsino. Lungomare cittadino



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA



18.00. Per ‘Banchéro Cafè’, presentazione del libro ‘Solitamente scrivo sui muri’ (Antea Edizioni), con prefazione di Pino Petruzzelli: le poesie di Laura Trimarchi e il flauto di Elena Cecconi. Teatro del Banchero, Palazzo Soleri, Via Soleri 12, info 0184 461063

DIANO MARINA

10.00. ‘Trofeo Primavera’ di vela Classe Optimist. Specchio acqueo dianese (più info)

17.00. Inaugurazione mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



PERINALDO



10.00-18.00. ‘Perinaldo al cioccolato’: weekend per assaporare e conoscere i profumi del Territorio e scoprirne i segreti con stand, visite guidat . Area manifestazioni (locandina con il programma)

11.30-13.00. In attesa dell’equinozio sulla Meridiana, Osservazioni del Sole ai telescopi e sulla meridiana in coincidenza con il transito del Sole. Meridiana della Visitazione, partecipazione libera



PORNASSIO



10.00. ‘Walk & Wine’: camminata con degustazione partendo da Ponti in direzione Pornassio. Evento a cura dell’associazione ‘Surf & Sea Days’. Partenza da Ponti di Pornassio (il dettaglio a questo link)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

15.00. ‘La traviata’ di Verdi. Opera, direzione musicale Massimo Zanetti, scenografia Jean-Louis Grinda. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, Aurélien Pascal, Denis Pascal Denis, padre e figlio, eseguono le opere di Gabriel Fauré per violoncello e pianoforte. One Monte-Carlo (più info)

15.30 & 18.00. ‘I viaggiatori del crimine’: spettacolo teatrale con Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Jérôme Fremy Paquatte, Pierre-Arnaud Juin, Nicolas Kaczorowski, Ludovic Laroche, Etienne Launay. Théâtre des Muses (più info)

NICE



11.00, 14.00, 15.30 & 18.00. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Ariaferma (h 11) + Interdit aux Cheins et aux Italiens (h 14) + Il Colibrì (h 15.30) + Ennio (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate