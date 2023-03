Rotellistica Ventimigliese di scena domani a Savova per i campionati provinciali su pista

Si svolgeranno domani a Savona i campionati provinciali su pista, primo appuntamento della nuova stagione per il pattinaggio a rotelle.

Alla manifestazione, aperta alle categorie degli esordienti e giovanissimi, fra le varie società partecipanti, sarà presente la Rotellistica Ventimigliese che schiererà fra i giovani partecipanti: Luna Lanteri, Lia Pintacorona e Anita Allaria per la categoria Giovanissime; mentre per la categoria Esordienti, saranno in pista Sara Quercia, Viola Vitetta e Fabrizio Rantino.