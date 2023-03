Mathieu Van der Poel se ne va sul Poggio e vince la 114ª edizione della Milano-Sanremo (foto e video)

La 114ª edizione della Milano-Sanremo si è chiusa con il trionfo di Mathieu Van der Poel, portacolori della Alpecin-Deceuninck.

L'olandese è arrivato in solitaria sul traguardo dopo un'azione spettacolare sul Poggio, una fuga da record (salita in 5'38" polverizzando il precedente tempo di 5’46” fatto segnare da Giorgio Furlan nel 1994) che gli è poi valsa la sfilata in solitaria in via Roma.

Lo spettacolo della “Classicissima” ha coinvolto migliaia di appassionati che si sono dati appuntamento lungo il percorso con tifo da stadio sulla Cipressa e sul Poggio.

E proprio sul Poggio la gara si è decisa con Van der Poel abile a staccare tutti creando quel distacco impossibile da colmare negli ultimi chilometri di gara.

Al secondo posto ha chiuso l'azzurro Filippo Ganna, seguito da Wout Van Aert e Tadej Pogačar.

Le immagini dal traguardo e le interviste

“Una vittoria speciale in una gara speciale, un traguardo su cui tutti vogliono trionfare - ha dichiarato Van der Poel subito dopo l’arrivo - Non mi stavo nascondendo alla Tirreno-Adriatico, non ero sullo stesso livello degli altri. Con il team ci siamo allenati bene in settimana e oggi i miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccellente. Festeggeremo a dovere questo splendido risultato”.