Domani la Granfondo di ciclismo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”

Prenderà il via domattina (domenica 19 marzo) alle ore 10, dal Lungomare Salvo d’Acquisto, la nona edizione della Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”. Allo start, oltre ovviamente agli italiani, ci saranno ciclisti provenienti da Francia, Svizzera, Germania e Nuova Zelanda. Al momento la lista partenti si sta avvicinando a quota 400 partecipanti, tra cui più di 20 donne.

Le iscrizioni sono ancora in corso e proseguiranno, presso il desk allestito al Mediterranée di Sanremo (dove si terrà anche il ritiro dei pacchi gara), per tutta la giornata odierna fino alle 19 e domenica mattina fino alle ore 9.

La Granfondo si svilupperà, tra costa ed entroterra, per oltre 100 Km lungo alcune delle strade che hanno fatto la storia della Classicissima, come la Cipressa ed il Poggio. Dopo il via dal Lungomare Salvo d’Acquisto, attraversata la città di Sanremo la gara prosegue sulla statale Aurelia, costeggiando il mare ed arrivando ad Imperia. Si sale a questo punto verso la val Prino, si passa Dolcedo, si arriva a Pantasina, si supera Vasia e si riscende ad Imperia per risalire poi nella piccola frazione di Bellissimi, da lì si punta verso Civezza. La Granfondo giunge a questo punto a San Lorenzo al Mare dove inizierà la salita della Cipressa. Si scende a Santo Stefano al Mare, per risalire a Pompeiana e poi Castellaro. Dopo una nuova discesa il percorso della Granfondo attraverserà poi Arma di Taggia per proseguire sulla statale Aurelia verso l’ultimo ostacolo, la leggenda della Classicissima: il Poggio di Sanremo in vetta al quale ci sarà il traguardo (previsto tra le 12:30 e le 13:30).

A seguire, presso il Mediterranée, ci saranno le docce, il pasta party e la cerimonia di premiazione (in programma alle ore 15:30). L’organizzazione tecnica è a cura dell’UC Sanremo.

La manifestazione, come da tradizione, segue di un giorno la Milano-Sanremo, dando quindi la possibilità a tutti gli appassionati di ciclismo che giungono in riviera per assistere alla gara dei professionisti, di misurarsi sulle stesse strade per un intenso weekend di sport, prima a bordo strada e poi in sella alla propria bicicletta. Questo garantirà, come sottolineato ieri dall’assessore allo sport e turismo Giuseppe Faraldi durante la conferenza stampa organizzata in Comune a Sanremo, anche un ritorno turistico in termini di presenze sul territorio.

La Granfondo Sanremo-Sanremo quest’anno è stata inserita nel il circuito Specialized Granfondo Series, che unisce cinque manifestazioni amatoriali del nord ovest d’Italia in un unico format disegnato su misura per i ciclisti alla ricerca delle grandi emozioni che queste gare possono assicurare. La novità dell’inserimento dell’evento sanremese, che aprirà la serie di gare, è stato infatti studiato per dare l'occasione di testare il grado di preparazione in vista degli altri eventi e pedalare in tutta sicurezza sulle strade che soltanto ventiquattro ore prima vedono protagonisti i professionisti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.