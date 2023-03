Dal Ju Jitsu buoni risultati per il Judo Club Sakura Arma di Taggia

Si è svolta a La Spezia la Coppa Italia 2023 di Ju Jitsu. Il Judo Club Sakura Arma di Taggia ha portato in gara due atlete Juniores, che hanno gareggiato nella specialità del Fighting System: Elisa Antellini e Maya Benvenuto.

“La loro gara è stata condotta in modo egregio e le due atlete hanno dimostrato come, sotto la continua guida dei tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, la loro preparazione sia in continua crescita” dichiarano dalla società.