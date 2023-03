Calcio: i convocati rossoneri dell'Argentina Arma per il match contro il San Bartolomeo Cervo

La 16a giornata del campionato di Seconda categoria, in programma domenica 19 marzo alle ore 15.00, vede l'Argentina Arma ospite del San Bartolomeo Cervo.



I prossimi rivali dei rossoneri sono reduci dalla sconfitta 6-1 sul campo del Sanremo2000. In classifica occupano l'ottava posizione con otto punti. In questa stagione le due compagini si affrontarono domenica 3 dicembre con una vittoria dell'Argentina.



L'allenatore della squadra di Arma di Taggia, Marco Prunecchi, ha diramato le seguenti convocazioni: Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Calvini, Negro, Grandi S., Grandi M., Leggio, Tarantola, Cuneo, Crudo, Calderone, Rotella, Valenzise, Cutellé, Crespi A., Crespi L., Di Donato, Orengo, Fici.



La direzione di gara è stata affidata al sig. Tommaso D'Amore della sezione di Imperia.