Calcio: i convocati dell'Imperia per la partita in trasferta contro il Genova Calcio

La 27a giornata del Campionato di Eccellenza vedrà l'Imperia impegnata nella trasferta contro la Genova Calcio. Dopo la sessione di rifinitura odierna, il mister ha diramato la lista dei convocati per la partita. Sancinito torna a disposizione della squadra a differenza di Bourkaa, che non potrà scendere in campo perché ancora squalificato. La partita potrebbe vedere anche l'esordio in maglia neroazzurra per l'attaccante argentino, classe 2002, Luques.



Elenco Convocati: Ardissone, Bova, Campelli, Cassata, Cella, Fatnassi, Gandolfo, Giglio, Guida, Jebbar, Lanteri, Luques, Massabò, Morchio, Moro, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Saviozzi, Taddei, Virga. Ufficio Stampa SSD Imperia