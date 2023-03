Sanremo: i Lions consegnano le bandiere tricolori agli alunni della scuola di Coldirodi (foto)

Mercoledì 15 marzo, in occasione dell'inaugurazione della nuova palestra di Coldirodi dedicata a "Suor Elvira Econimo", il Lions Club Sanremo Host ha consegnato circa 90 bandiere tricolori a tutti i bambini presenti della scuola elementare di Coldirodi. Il service con la consegna delle Bandiere, viene promosso ogni anno dal Multidistretto 108 Italy del Lions International a livello Nazionale.



Oltre 38.400 soci Lions Italiani consegnano, in accordo con i dirigenti scolastici, professori e maestri della propria città, migliaia di bandiere tricolori, ai bambini delle scuole primarie e secondarie. Tra gli scopi del Lions International, è quella di diffondere i principi del “buon governo e di buona cittadinanza” i soci del Distretto 108 Ia3 come altri soci italiani, hanno scelto tra le varie attività di servizio, di diffondere tra i giovani, in età scolare “la Bandiera Italiana e l'inno Nazionale”, perchè ricordino il valore del Vessillo, che rappresenta la Patria, il rispetto per la Bandiera, l'attaccamento alla Nazione ed ai suoi simboli.