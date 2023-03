Politica. Milena Raco è la nuova vice coordinatrice provinciale di 'Azzurro Donna'

Milena Raco è stata nominata coordinatrice cittadina e vice coordinatrice provinciale di 'Azzurro Donna'.

“Siamo sicuri della collaborazione proficua per il bene del partito - dichiarano da Forza Italia - viste le competenze economico giuridiche e le esperienze professionali maturate negli anni al servizio degli enti locali di zona e degli utenti, Raco ha una forte predisposizione al sociale e forte spirito di collaborazione che potrà portare il nostro partito ad essere partecipe di una realtà al femminile che correlaziona la voglia di mettersi in gioco al servizio dei cittadini e la responsabilità civica attraverso competenze acquisite. Avremo modo di invitare i cittadini alle conferenze organizzate al fine coinvolgerli nelle tematiche più comuni ad oggi ignorate dalla collettività, scoprendo come e grazie a chi potremo tornare ad avere fiducia in un’ammirazione attenta alle tematiche sociali e pronta a rispondere a qualsivoglia quesito dei cittadini che abbiano voglia di entrare in contatto con il vivo del lavoro pubblico”.