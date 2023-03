A Ventimiglia banchetto di Forza Italia per il tesseramento: “Al lavoro sul radicamento territoriale”

Forza Italia Ventimiglia è scesa in piazza oggi con un banchetto per il tesseramento per l'anno 2023.

“Siamo al lavoro sul radicamento territoriale, nel mirino sono le elezioni comunali di Ventimiglia - dichiarano dal partito - Tantissimi giovani ventimigliesi si stanno impegnando sostenendo e condividendo un progetto credibile e alternativo. I termini programma e rinnovamento sono la parola chiave di questa campagna elettorale. La nostra forza sta nel coraggio delle idee. Noi crediamo infatti in un cambiamento condiviso e oggi prosegue una corsa iniziata da diversi anni verso un risultato importante a maggio”.