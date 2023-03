Speciale Weekend: due giornate dedicate alle due ruote e non solo, ecco in nostri migliori consigli su cosa vedere e dove andare

Altimetricamente le difficoltà sono quasi nulle, ma dopo 7 ore in sella ogni gerarchia e ogni pronostico è facilmente sovvertibile. E poi quella Cipressa, e soprattutto quel Poggio, non sai mai come possano riconsegnare il gruppo a Via Roma, se compatto, se con un drappello, un trio, una coppia o un solitario in avanscoperta. La corsa sarà pur facile, ma per stessa ammissione dei corridori, è la più difficile da vincere. Spesso anche essere il più forte può non bastare.

Ogni anno a marzo i migliori cacciatori di classiche del mondo si ritrovano per una gara che consegnerà uno di loro alla storia del ciclismo: stiamo parlando della Milano Sanremo in programma oggi. L'edizione 2023 della Classicissima partirà da Abbiategrasso, alle porte di Milano, per concludersi sul tradizionale traguardo di Via Roma a Sanremo, intorno alle 17 dopo 294 km. A questo link la tabella con gli orari dei passaggi nella provincia di Imperia: a Cervo il passaggio è previsto intorno alle ore 16.

Tutto pronto anche per la 9ª edizione della Granfondo Sanremo-Sanremo in calendario domani, domenica 19 marzo. La manifestazione, come da tradizione, segue di un giorno la Milano-Sanremo, dando quindi la possibilità a tutti gli appassionati di ciclismo che giungono in riviera per assistere alla gara dei professionisti, di misurarsi sulle stesse strade per un intenso weekend di sport, prima a bordo strada e poi in sella alla propria bicicletta. In totale son circa 400 i partecipanti previsti tra i quali anche due neozelandesi e diversi francesi. La Granfondo prenderà il via dal Lungomare Salvo d'Acquisto alle 10 e si svilupperà, tra costa ed entroterra, per oltre 100 Km lungo alcune delle strade che hanno fatto la storia della Classicissima, come la Cipressa ed il Poggio dove ci sarà l'arrivo (previsto tra le 12.30 e le 13.30). Il dettaglio del percorso a questo link.

‘Perinaldo al Cioccolato’ è il titolo dell’evento in programma oggi e domani nel borgo dell’entroterra: due giorni per assaporare e conoscere i profumi del territorio e scoprirne i segreti. S’inizia oggi alle 21 con le osservazioni del cielo, aspettando l’equinozio di primavera e degustazione dei biscotti ‘Polvere di stelle’, presso l’Osservatorio astronomico Cassini. Inoltre nei caratteristici ristoranti, enoteche e agriturismi aderenti alla manifestazione, cene a tema menù tipici arricchite con piatti a base di cioccolato.

Domani alle 10 apriranno gli stand con gli artigiani cioccolatieri, degustazioni di prodotti del territorio e altre piacevoli sorprese. Durante la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate con degustazione di cioccolata (h 10.30 & 16) oltre ad un evento dedicato ai più piccoli alle ore 15: ‘La Via del Cioccolato con Papà e Mamma’. Si tratta di una visita guidata per bambini con lettura animata di fiabe divertenti sui Papà e degustazione gratuita di cioccolata e biscotti con… polvere di stelle.

Nella giornata di domenica torna a Bordighera la Fiera delle Anime. La Spianata del Capo dalle 7.30 alle 17.30 si animerà con bancarelle, street food e sorprese ed animazioni a misura di bambino, tra cui la fattoria didattica con i suoi animali. Ad accompagnare la giornata ci sarà tanta musica, alle 11.00 con le note di una band itinerante e alle 15.00 con un gruppo, sempre dal vivo.

Ad Imperia ne segnaliamo due oggi e uno domani. Questa sera alle 21, al Teatro del Mutuo Soccorso di Via Santa Lucia, nell’ambito rassegna di teatro e musica ‘Incontri al Teatro’, saranno protagonisti gli attori della Compagnia imperiese ‘Ramaiolo in scena’ che presenteranno la commedia di Ray Cooney ‘Funny Money’. Si tratta di una delle commedie comiche più famose dell’autore inglese.

Ritmo serrato, precisione cronometrica, meccanismi grotteschi, colpi di scena inaspettati che ribaltano continuamente la vicenda e le identità dei personaggi sono le caratteristiche che rendono la commedia un sicuro meccanismo di divertimento.

Continua la stagione teatrale ‘Venghino Siori’ de Lo Spazio Vuoto questa sera alle 21.15 con lo spettacolo ‘Le donne baciano meglio’, di e con Barbara Moselli, per la regia di Marco Taddei, messo in scena dalla Compagnia teatrale NIM – Neuroni in movimento.

Un testo autobiografico che racconta l'epifania dell'autrice-attrice partendo da quando ha preso in mano la propria vita accettando la sua omosessualità. Ironico e stravagante lo spettacolo tocca il tema dell'innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come grande camerino all'aperto.

Domani alle 17, sul palco del Teatro dell'Attrito gli attori della compagnia ‘I Cattivi di Cuore’ portano in scena lo spettacolo pluripremiato ‘Il raccolto’, con Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi per la regia di Gino Brusco.

Due sorelle, cresciute all’ombra di una madre tanto ingombrante quanto anaffettiva, attenta più alle regole di una piccola comunità ipocrita, nella quale tutti scrutano nelle vite degli altri per poterne sparlare e puntare un dito accusatore contro chi quelle regole non rispetta. Il tutto all’ombra di un onnipresente Don Vincenzo che, nel curare le vicende dei suoi parrocchiani, in qualche modo ne indirizza le esistenze su canali nitidamente segnati. Beatrice, la figlia maggiore, è delle due la più giudiziosa, la più seria, quella che sembra più rassegnata ad una vita di sacrificio e doveri, che accetta le regole imposte come un destino al quale non ci si può sottrarre.

Questa sera il Casinò di Sanremo un spettacolo dedicato all’illusionismo con protagonista Luca Bono, da tutti considerato l’enfant prodige della magia italiana. Illusionista affermato a livello internazionale, è considerato tra i talenti magici più interessanti della sua generazione, capace di entrare in contatto con il pubblico e favorire interattività e la partecipazione diretta mantenendo il fascino, lo stupore e la sorpresa, che l’illusionismo riesce sempre a suscitare.



Storia intensa e particolare quella raccontata nello spettacolo ‘Bimbo Blu’ in programma domani alle 17 al teatro Comunale di Ventimiglia.

Ispirato dall’omonima favola per bambini, ‘Bimboblu’ tratta l’esclusione di un bimbo perché di pelle di colore diversa. I genitori desidererebbero tanto trovare la soluzione affinché il proprio figlio possa cambiare colore, alla fine comprenderanno che saranno loro a dover cambiare pelle per avere un mondo pieno di colori, di animali liberi e di unione. La storia di un bambino diverso e per questa diversità non accettato. La storia di una trasformazione resa possibile dalla capacità di amare e di vedere nella diversità un valore, una ricchezza. La storia di una rivoluzione voluta dai piccoli e osteggiata dai grandi.

Per la rassegna 2023 de ‘La Stampa al Museo’, oggi alle 16 al Museo Archeologico Girolamo Rossi di Ventimiglia, il giornalista e scrittore Marco Vallarino presenta il romanzo ‘Il cuore sul muro’, storia d’amore a tinte dark ambientata nel mondo della street art.

Domani al Museo Civico di Sanremo, alle 17, si terrà la presentazione del nuovo libro della giornalista e scrittrice Lilia De Apollonia dal titolo ‘La Regina, la Filantropa e l'Imperatrice. Aristocratiche inglesi a Vallecrosia’. Sarà l’occasione per scoprire la permanenza di donne altolocate, appartenenti a famiglie aristocratiche e reali, che hanno trovato il loro luogo del cuore in Liguria: da La Mortola a Sanremo, da Alassio a Nervi e Portofino, con un focus sui soggiorni a Bordighera e Vallecrosia.



Concludiamo con un evento che racchiude momenti di poesia, musica e teatro. Parliamo della presentazione del libro di poesie ‘Solitamente scrivo sui muri’ di Laura Trimarchi in programma domani pomeriggio alle 18 al Teatro del Banchéro di Taggia.

‘Solitamente scrivo sui muri’, seconda raccolta poetica della Trimarchi, ha la prefazione a firma dell’attore, regista e scrittore Pino Petruzzelli. La lettura delle poesie verrà accompagnata al flauto da Elena Cecconi.





