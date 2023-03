Le livellatrici laser nel settore dell’edilizia

Le moderne livellatrici laser sono state progettate per rispondere ai bisogni di chi opera nel settore dell’edilizia, aiutando i singoli operai a gestire al meglio il proprio lavoro.

In alcuni casi, ottenere una misurazione sicura e precisa può rivelarsi complesso, soprattutto quando gli spazi sono particolarmente ampi e poco illuminati. Le livellatrici laser possono aiutarvi a determinare con sicurezza la pendenza di qualsiasi superficie, in breve tempo e senza nessun tipo di aiuto esterno.

Vediamo insieme quali sono le loro caratteristiche principali e perché dovreste optare per l’acquisto di una livellatrice laser.

Cosa sono le livellatrici laser

Come anticipato, le livelle laser permettono di determinare la pendenza di qualunque superficie rispetto ad un piano X di riferimento. Per portare a termine la misurazione, sfruttano l’aiuto di un fascio di luce: il laser.

Rispetto a diversi altri dispositivi, sono autolivellati, proprio perché non hanno bisogno di nessun tipo di intervento manuale da parte dell’utilizzatore. Tutto quello che dovete fare è impostare le coordinate di misurazione desiderate ed avviare l’operazione. Attendente qualche secondo ed avrete subito a disposizione la vostra misura.

Le livellatrici laser più utilizzate ed affidabili in campo edilizio sono caratterizzate da una testa rotante a 360 gradi, che le assiste nella misura e agisce da “equilibrante”.

La cosiddetta testa, ovvero la parte superiore della livella, è in grado di muoversi in diverse direzioni. Grazie a questa sua capacità, permette di proiettare fasci di luce su qualsiasi parete dell’ambiente di lavoro, completando la misura in modo impeccabile.

I fasci di luce emessi dal proiettore laser sono generalmente di colore verde, così da garantire la massima visibilità anche in ambienti ampi e luminosi. Ci sono poi livelle con fasci di luce rossi, più adatti agli spazi scuri e interni.

Perché scegliere una livellatrice laser

L’aiuto di una livellatrice laser per l’edilizia, può aiutarvi a gestire al meglio i tempi e i costi di lavorazione.

Come probabilmente saprete già, una misura errata può provocare più di qualche danno, soprattutto quando lavoriamo con pendenze al millimetro. Quando non è possibile sbagliare - perché sbagliare significa perdere tempo e denaro - è intelligente iniziare a valutare l’appoggio di una livellatrice laser, pratica e semplicissima da usare (è automatica!).

Di seguito, una lista di potenziali vantaggi associati all’utilizzo di una livella laser:

- Riduzione del tempo di lavorazione e preparazione del cantiere

- Riduzione dei costi (meno tempo impiegato per la misura e meno personale impiegato in questa stessa operazione)

- Sicurezza nel riuscire ad ottenere la giusta inclinazione per lo scorrimento dell’acqua con pendenze precise al mm

- Miglioramento complessivo del risultato finale, che apparirà più preciso e più equilibrato

I settori in cui usare le livellatrici laser

La livellatrice laser viene utilizzata in diversi settori, sia in agricoltura che in edilizia.

In agricoltura, questi macchinari vengono utilizzati per livellare il terreno prima di piantare semi o coltivare piante. Ad esempio, possono essere utilizzate per creare campi di frumento, riso o mais perfettamente livellati, garantendo una crescita uniforme delle piante e una maggiore resa.

Come si può leggere in questo approfondimento sulle livellatrici per l’edilizia, in questo settore la livellatrice laser viene utilizzata per livellare il terreno prima di costruire un edificio o una strada. Inoltre, viene utilizzata per verificare la precisione della posizione di elementi costruttivi come muri, soffitti e pavimenti.

In generale, la livellatrice laser viene utilizzata in tutti i settori in cui è richiesta una precisione nella livellatura di superfici piane. Ad esempio, in cantieri navali, per la costruzione di aeroporti, per la costruzione di dighe, per la costruzione di infrastrutture ferroviarie, per i campi sportive e molto altro ancora.