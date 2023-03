Fisioterapia: l'importanza della prevenzione e cura delle patologie muscolo-scheletriche e neurologiche

La fisioterapia, una branca della medicina che si occupa di prevenire o curare pazienti affetti da patologie o disfunzioni all’apparato muscolo-scheletrico, neurologico o viscerale, ha visto un aumento significativo della richiesta di interventi da parte degli italiani. Secondo la ricerca Global Pain Index, il dolore muscolo-scheletrico affligge il 91% degli italiani, con circa 4 persone su 10 (40%) che ne soffrono settimanalmente. Questo dolore è riconducibile in buona parte al mal di schiena, che è anche la terza causa di assenza dal lavoro in Italia.

Il fisioterapista è in grado di prevenire e curare queste patologie in seguito a un trauma o a cause fisiologiche e posturali che potrebbero diventare patologiche in futuro.

Nonostante ciò, molte persone si rivolgono alla figura del fisioterapista solo dopo l’insorgere di un dolore acuto o prolungato nel tempo, anziché in un’ottica di prevenzione (https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2017-09-14/dolori-muscolo-scheletrici-un-anno-stimati-costi-79-miliardi-euro-125716.php?uuid=AEGLF3SC&refresh_ce=1).

In generale, il fisioterapista svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la salute e il benessere dei pazienti, aiutandoli a recuperare la funzionalità motoria e ridurre il dolore. Il suo lavoro richiede una solida formazione e competenza, nonché una buona capacità di relazionarsi con i pazienti e di comprendere le loro esigenze specifiche.

LA FIGURA DEL FISIOTERAPISTA: COSA TRATTA E COME CURA

Il suo campo di applicazione è vasto e copre diverse patologie di origine neurologica e ortopediche dell’apparato muscolo scheletrico.

Queste ultime sono molto diffuse e spesso causano limitazioni nell’esecuzione delle normali attività quotidiane: mal di schiena, sciatalgia, cervicalgia, colpo di frusta, infiammazioni articolari, traumi muscolari come strappi, lesioni e contratture, lesioni parziali o totali dei tendini, lesioni dei legamenti, artrosi, artriti, tendiniti ed epicondiliti. Inoltre, il fisioterapista si occupa della riabilitazione post-intervento e dopo l'impianto di protesi, del rinforzo muscolare e di difetti di postura come la scoliosi, il dorso curvo e l'iperlordosi.

Per quanto riguarda la riabilitazione neurologica, il fisioterapista si occupa di pazienti che hanno problemi di mobilità legati al sistema nervoso. Questi pazienti hanno spesso subito ictus o aneurismi cerebrali, oppure sono affetti da patologie neurodegenerative come il Morbo di Parkinson, la Sclerosi Multipla, la Sla e le distrofie muscolari.

In generale, è importante rivolgersi a un fisioterapista specializzato nella patologia specifica per ottenere i migliori risultati nella cura e nella riabilitazione. Inoltre, la prevenzione delle patologie è fondamentale e il fisioterapista può svolgere un ruolo cruciale.

LA VALUTAZIONE FISIOTERAPICA: IL PRIMO PASSO PER UN PERCORSO DI RIABILITAZIONE EFFICACE

La valutazione fisioterapica è un passaggio fondamentale per definire un percorso di riabilitazione efficace.

In questa fase, il fisioterapista raccoglie informazioni sul paziente, la sua storia clinica, le sue abitudini quotidiane e le attività svolte. Durante la valutazione, il professionista pone precise domande sul tipo di dolore e sulle limitazioni motorie che questo comporta. Inoltre, può utilizzare dei test per valutare alcune caratteristiche fisiche del paziente.

Questo processo aiuta il fisioterapista a contestualizzare la patologia e individuare insieme al paziente le terapie necessarie, il numero di sedute e la frequenza degli interventi. Le terapie che il fisioterapista può eseguire possono consistere in terapie manuali/manipolative, terapie strumentali o lavorare in sala riabilitativa.

La valutazione fisioterapica è, dunque, il primo passo per un percorso di riabilitazione efficace e personalizzato. Grazie all'approccio professionale del fisioterapista, infatti, il paziente potrà ricevere un trattamento mirato e adeguato alle sue esigenze, in grado di favorire il recupero delle capacità motorie e di ridurre il dolore.

QUAL’È IL RUOLO DELLE TERAPIE MANUALI E STRUMENTALI NELLA PRATICA FISIOTERAPICA?

Le tecniche di riabilitazione fisioterapica sono diverse e mirano a riabilitare il movimento degli arti e delle articolazioni lesionate, riducendo la sintomatologia dolorosa e infiammatoria.

Una delle terapie più conosciute e apprezzate è quella manuale, che si esegue attraverso massaggi terapeutici. Questi massaggi agiscono in profondità sulla circolazione sanguigna e linfatica e devono essere effettuati da mani esperte con tecniche ben precise a seconda della patologia.

Le terapie strumentali, invece, si avvalgono di macchinari specifici come la Tecarterapia, la Laserterapia, la Bemerterapia, l'Ipertermia Delta e le Onde d'Urto. Tutte queste terapie aiutano a ridurre il dolore e l'infiammazione, accelerando la guarigione dei tessuti. La scelta della terapia più indicata dipende dalla patologia e dalla fase del recupero.

Il lavoro in sala riabilitativa è fondamentale dopo un infortunio o un intervento chirurgico. In questa fase si lavora sul rinforzo muscolare, sulla propriocezione, l'equilibrio, la postura e il controllo motorio. Anche in questo caso, l'utilizzo di macchinari sofisticati rende la riabilitazione più efficace e interattiva per il paziente.

In generale, l'obiettivo della fisioterapia è quello di personalizzare il percorso di riabilitazione per ogni paziente, utilizzando le tecniche più appropriate per ottenere il massimo beneficio in termini di ripresa della funzionalità motoria e di riduzione del dolore.

FISIOMEDILAB: IL POLIAMBULATORIO CHE GARANTISCE UN APPROCCIO UNICO ALLA RIABILITAZIONE FISICA

La salute fisica è uno degli aspetti più importanti per il benessere generale dell'individuo. Quando si verificano lesioni o patologie che influiscono sulla capacità di muoversi e di svolgere le attività quotidiane, diventa necessario cercare il supporto di professionisti esperti in campo medico e riabilitativo. In questi casi, rivolgersi a un poliambulatorio specializzato come FisioMediLab può fare la differenza.

FisioMediLab è un centro di riabilitazione che si rivolge a pazienti di ogni livello, dall'amatore al professionista. Il loro obiettivo è quello di non limitarsi a focalizzarsi solo sulla zona del corpo in cui si presenta il dolore o la patologia, ma di lavorare affinché il recupero della funzionalità coinvolga l'individuo nella sua interezza.

Il poliambulatorio propone protocolli riabilitativi innovativi, basati su un percorso fisioterapico atipico che combina l'efficacia della terapia strumentale con quella della terapia manuale e dell'esercizio terapeutico/correttivo. Le tecniche di terapia strumentale impiegate, come la tecarterapia, la laserterapia YAG ad alta potenza, la crioterapia, l'ultrasuonoterapia, la neuromodulazione InterX e l'elettrostimolazione, sono supportate da operatori altamente formati, mentre il percorso fisioterapico è composto da professionisti altamente specializzati in diverse discipline, quali il chirurgo ortopedico, il fisiatra, il fisioterapista, l'osteopata e il laureato in scienze motorie, che lavorano in sinergia per creare un programma riabilitativo specifico per ogni paziente.

Questo implica un coinvolgimento attivo dell'utente, con il quale si imposta un costante confronto che favorisce la collaborazione e la relazione paziente-operatore.

Ma il lavoro di FisioMediLab non si limita alle sedute in poliambulatorio. Il percorso riabilitativo è coadiuvato da esercizi mirati al mantenimento dei risultati ottenuti, che il paziente può eseguire a domicilio o presso la palestra del poliambulatorio, chiamata "FisioMediLab Fitness". In questo modo, il paziente ha la possibilità di continuare a lavorare sul suo recupero anche al di fuori delle sedute in poliambulatorio.

Affidarsi a un centro specializzato come FisioMediLab per il recupero funzionale può quindi rappresentare un passo importante verso la salute fisica e il benessere generale. Grazie all'approccio innovativo, i pazienti possono beneficiare di un percorso riabilitativo personalizzato e altamente efficace, che permette loro di tornare a svolgere le attività quotidiane nel minor tempo possibile.

RIABILITAZIONE PRE E POST CHIRURGICA

I Poliambulatori FisioMediLab sono specializzati in riabilitazione pre e post chirurgica e propongono percorsi innovativi che mirano all'eccellenza e sono costantemente aggiornati sulle più recenti e attuali metodiche riabilitative, supportate da evidenze scientifiche.

L'obiettivo principale della riabilitazione pre e post chirurgica è quello di far recuperare al paziente la funzionalità persa o compromessa a causa dell'intervento chirurgico. In particolare, la riabilitazione pre chirurgica mira a preparare il paziente all'intervento, migliorando la sua condizione fisica e psicologica, mentre la riabilitazione post chirurgica ha come obiettivo il recupero delle capacità motorie, la riduzione del dolore e l'eliminazione delle eventuali complicanze.

RIABILITAZIONE PRE CHIRURGICA

La riabilitazione pre chirurgica è sempre più considerata una fase importante nel percorso di recupero del paziente che si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Presso il poliambulatorio FisioMediLab viene offerta una soluzione innovativa basata sulla collaborazione di tre figure professionali altamente qualificate: il Fisioterapista, l'Osteopata e il Laureato in Scienze Motorie.

Il programma di riabilitazione ha come obiettivo principale quello di preparare il segmento corporeo interessato all'intervento chirurgico, in modo che si presenti in condizioni ottimali di mobilità, elasticità tessutale e tono muscolare. Questo favorisce un recupero post operatorio più veloce, meno traumatico e privo di reazioni infiammatorie ed edemigene avverse.

La riabilitazione pre chirurgica presso FisioMediLab rappresenta quindi una soluzione altamente specializzata ed efficace per affrontare al meglio un intervento chirurgico e garantire un recupero rapido e completo.

RIABILITAZIONE POST CHIRURGICA

FisioMediLab ha sviluppato un percorso di riabilitazione post-chirurgica personalizzato e modulabile. L'obiettivo è garantire un monitoraggio costante e un'educazione alle buone pratiche quotidiane, riducendo al minimo eventuali problemi post-operatori.

Il percorso è diviso in cinque fasi, che includono la cura del dolore, il recupero articolare e muscolare, il miglioramento della coordinazione e della gestione del carico e, infine, il massimo recupero funzionale. Un'equipe multidisciplinare, composta da chirurghi ortopedici, fisioterapisti, fisiatra, osteopata e laureati in scienze motorie, monitora costantemente il paziente e modula il programma riabilitativo in base alle sue esigenze.

La durata del percorso non è fissa ma viene calibrata in base ai progressi registrati dal paziente e ai singoli obiettivi programmati. Ogni fase è misurata attraverso test specifici, che permettono di impostare su dati oggettivi il confronto all'interno dell'equipe riabilitativa.

In sintesi, il percorso di riabilitazione post-chirurgica di FisioMediLab mira a fornire un supporto completo al paziente durante la sua fase di recupero, con l'obiettivo di ridurre al minimo eventuali problemi post-operatori e di migliorare il suo benessere generale.