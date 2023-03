E’ morto Anacleto Lacchetto, 69enne ex agenti della Polizia Municipale di Sanremo. Conosciuto in tutta Sanremo, sia per il suo lavoro che la sua cordialità.

Lo ricordano in molti, tra amici, parenti ed ex colleghi. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15.30 alla chiesa di Baragallo.