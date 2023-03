Gli alunni della Scuola Primaria di Arma di Taggia vincono il concorso BiciScuola della Gazzetta dello Sport

Gli alunni della Scuola Primaria di Arma di Taggia sono risultati vincitori del concorso BiciScuola sponsorizzato dalla Gazzetta dello Sport. Ce ne parla con evidente entusiasmo il nostro lettore Alessandro.

“Quest'anno con grande orgoglio a salire sul palco da vincitori, per il concorso BiciScuola, destinato agli alunni delle scuole primarie della provincia toccate dalla Milano-Sanremo, sono stati gli alunni della Scuola Primaria di Arma di Taggia, la III B, ‘I Pirati della Frutta’, come amano farsi chiamare.

I vincitori del concorso, sponsorizzato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati premiati direttamente sul palco che ha visto salire il trionfatore Van Der Poel. Gli alunni, accompagnati dalle maestre e genitori, hanno potuto assistere in prima linea alla premiazione. I piccoli hanno allietato gli spettatori con simpatiche canzoncine e partecipato ad un corso di educazione stradale organizzato dalla Polizia.

Un grande ringraziamento, per questa bella pubblicità per Arma, va prima di tutto ai bambini con le loro Insegnanti, a tutti i genitori per il loro supporto, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto di Arma ed a tutto il Comprensivo che si dimostra sempre molto sensibile a queste belle iniziative”.