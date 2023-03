Bordighera: i carabinieri incontrano gli studenti dell'istituto “Ruffini”

I carabinieri di Bordighera, nell’ambito degli incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori, hanno rivolto l’attenzione ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Ruffini” offrendo loro un prezioso orientamento sui temi della cultura della legalità e della sicurezza. Agli incontri hanno partecipato cinque classi in altrettante sessioni distinte, per un totale di circa 120 ragazzi.

Gli studenti non hanno esitato a rivolgere diverse domande ai militari sia sulle leggi in vigore nel nostro Paese che sulla sicurezza nelle città, traendo spesso spunto da molti casi concreti saliti alla ribalta delle cronache e del web o talvolta curiosi, in cui qualche loro familiare o conoscente ha dovuto districarsi.

Non sono mancate le richieste sulle peculiarità dell’Arma dei Carabinieri, sui compiti istituzionali della forza armata e sulla sua organizzazione sul territorio, ma soprattutto sulle modalità di accesso, sui requisiti e sugli iter concorsuali di selezione per l’arruolamento.

È stato fatto inoltre riferimento al bullismo, al cyberbullismo, alla sicurezza stradale e alle principali regole che disciplinano la circolazione dei ciclomotori, nonché alle sanzioni previste in caso di violazioni alla normativa.

Al termine degli incontri, la direzione scolastica dell’Istituto Ruffini ha espresso il proprio apprezzamento ai carabinieri di Bordighera e ha chiesto di poter organizzare nuovi incontri per poter approfondire altri temi delicati cari ai giovani, tra cui l’uso dei social network e le insidie nascoste del 'dark-web'.