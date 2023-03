Maresciallo dei carabinieri in pensione precipita da una scarpata a Taggia: “Un 'grazie' al personale che mi ha soccorso”

Il maresciallo dei carabinieri in pensione Armando Amadori condivide con la nostra redazione un ringraziamento pubblico per i soccorsi ricevuti alcuni giorni fa.

“Tre giorni fa sono precipitato da una scarpata a Taggia, facendo un volo di circa quattro metri all'indietro. Nella circostanza sono stato soccorso da personale della Croce Verde di Arma di Taggia e trasportato al Pronto Soccorso di Sanremo. In seguito alla caduta ho riportato solo tre fratture alle ipofesi traverse. Vorrei ringraziare pubblicamente il personale che mi ha soccorso per la professionalità e l'umanità dimostrata nella circostanza, nonché tutto il personale della medicina d'urgenza dell'ospedale di Sanremo”.