'Sanremese next level': ieri l'incontro della società biancoazzurra con le altre realtà del territorio

Si è svolto ieri allo Stadio Comunale l’incontro con i rappresentanti delle società calcistiche del ponente ligure. Alla presenza del presidente Alessandro Masu, del Responsabile del Settore Giovanile Gianni Brancatisano, del direttore sportivo Marcello Panuccio e del tecnico della prima squadra Gabriele Giannini è stato presentato il progetto “Sanremese Next Level”.

L’intento è quello di creare, aumentando la sinergia e la collaborazione con le realtà calcistiche del territorio, un settore giovanile ancora più forte e competitivo; l’obiettivo è quello di costruire in casa i talenti del futuro che potranno consentire alla prima squadra di tentare concretamente il salto nei professionisti con una base solida e duratura fatta di talenti nati e cresciuti nella cantera biancoazzurra che abbiano senso di appartenenza e voglia di emergere.

“In questi primi due anni di presidenza – dichiara il presidente Alessandro Masu – ho cercato di dare una nuova impronta alla società biancoazzurra, guardando soprattutto al Settore Giovanile. L’occasione di questo incontro è stata quella di illustrare la nostra proposta di collaborazione alle realtà che operano nel nostro territorio. Una proposta, a mio avviso, vantaggiosa soprattutto per i giovani calciatori locali che, con fatica e passione, cercano ogni giorno di emergere, nonostante le difficoltà. Siamo convinti che il bacino principale della nostra prima squadra debba essere il Settore Giovanile e ci auguriamo di fare ancora meglio in futuro per provare a vincere le sfide che ci attendono”.