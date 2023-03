Pallanuoto: tornano in vasca le squadre della Rari Nantes Imperia, domani gli uomini a Bologna

Arriva il week end e la Rari Nantes Imperia tornerà in vasca per affrontare la Serie A2. La prima squadra maschile, allenata da Enrico Gerbò, sarà di scena a Bologna contro il President, in una delle trasferte più lontane del campionato.

Fischio d'inizio previsto per le 19 di domani, con la direzione affidata ad Andrea Baretta e Giuseppe Mazzoccoli.