Nel weekend, Pallapugno Imperiese alla finale del Trofeo San Bernardo contro il Battagliano

Sabato 18 marzo, Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese di scena al 'Capello' di Cuneo per la finale del Trofeo S.Bernardo. Dopo la netta vittoria per 9-2 contro Ceva in semifinale, Raviola e compagni arrivano all'ultimo turno dove incontreranno Battagliano, per la terza volta in questa pre-stagione.



"Le partite cominceranno alle ore 13 con la finalina tra Levratto e Pettavino, seguiti subito dall'ultimo atto tra Imperiese e Subalcuneo. Sarà un ottimo test per i liguri in vista della finale di Supercoppa di sabato 25 marzo" - ricordano dalla compagine imperiese.