Calcio femminile, a Pian di Poma le Sanremo Ladies ospitano il Busalla

Le Sanremo Ladies torneranno in campo questa sera. A Pian di Poma a Sanremo, alle 20, dovranno affrontare il Busalla. La partita sarà valida per la dodicesima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Al momento le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, dopo aver vinto undici partite consecutive, si trovano in testa alla classifica con 30 punti.

“Siamo la squadra prima in classifica di Sanremo che si gioca l’accesso in serie C, anche se nel femminile. È un risultato molto importante pure per la città" - sottolinea il presidente Simone Ricci - "Facendo una ricerca, inoltre, risulta che in Italia vi sono sette squadre, tra maschile e femminile, ad aver vinto tutte le partite dei rispettivi campionati e noi siamo tra queste. In Liguria e in tutto il nord d’Italia siamo, infine, l’unica squadra, tra tutti i campionati maschili e femminili, ad aver vinto tutte le partite. Un risultato che dà merito al mister e soprattutto alle ragazze, ciò significa che stiamo lavorando nella giusta direzione".