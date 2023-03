Calcio a 5: l'Imperia gioca la semifinale play-off del campionato regionale contro il Città Giardino

La SSD Imperia sarà impegnata questa sera nella semifinale di andata dei play-off di calcio a 5 per il match contro il Città Giardino. L'incontro, valido per il campionato regionale, si giocherà al campo ‘A.Tauro’ di Piani.

Queste le dichiarazioni del mister Davide Bianco: "Arriviamo ad affrontare questi playoff dopo un'annata che possiamo giudicare più che positiva, abbiamo raggiunto le finali di Coppa Liguria a dicembre, e stasera andremo ad affrontare il Città Giardino nella prima semifinale dei playoff. Abbiamo raggiunto entrambi gli obbiettivi di inizio stagione, e ci tengo a ringraziare di cuore i miei ragazzi per l'impegno ed il rispetto dimostrato in ogni campo ed in ogni allenamento”.

“Ora proveremo a regalarci le FinalFour – termina - ma sarà dura perché affrontiamo una squadra molto forte, fatta di ragazzi giovani ed allenata da uno dei migliori allenatori del panorama Ligure, dalla nostra abbiamo la forza di un gruppo che ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Che sia una bella serata di Futsal".