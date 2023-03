Calcolare la rata di un finanziamento online

Quando si utilizza il termine finanziamento si fa in genere riferimento a un prestito in denaro che una banca o una società finanziaria autorizzata all’esercizio del credito concedono a un loro cliente; quest’ultimo sottoscrive un contratto attraverso il quale si impegna a rimborsare l’importo ricevuto sotto forma di rate (di solito mensili) gravate da interessi; il tasso di interesse è stabilito a priori; in questo specifico caso siamo di fronte a un prestito a titolo oneroso.

Esistono anche finanziamenti non gravati da interessi; in genere si tratta di prestiti che vengono concessi da una persona a un familiare o a un amico; in questi casi si parla di prestiti a titolo gratuito.

Ovviamente, chi è chiamato a concedere il prestito (banca o finanziaria) effettuerà delle verifiche per valutare se il richiedente (che deve essere maggiorenne e, di solito, di età non superiore ai 75 anni) abbia oppure no i requisiti per richiedere il prestito.

Quali sono i principali tipi di finanziamento?

Esistono varie forme di finanziamento; fra le principali si ricordano i prestiti finalizzati (ovvero destinati all’acquisto rateale di un determinato bene; per esempio, un finanziamento auto), i prestiti personali non finalizzati; la cessione del quinto dello stipendio (o della pensione nel caso di pensionati), i mutui ecc.; anche la concessione di una carta di credito rientra fra le varie forme di finanziamento).

Finanziamenti a titolo oneroso: a chi richiederli?

Chi ha bisogno di un finanziamento, a prescindere dalla motivazione, può farne richiesta alla propria banca oppure a una finanziaria valutando le varie proposte; per fare richiesta di un finanziamento si hanno due possibilità: richiedere un appuntamento nella sede della banca o della finanziaria (finanziamenti con modalità tradizionale) o espletare tutte le varie procedure in Rete; è il caso, quest’ultimo, dei finanziamenti online; richiedere un finanziamento online presenta alcuni vantaggi fra cui un certo risparmio di tempo e la possibilità di verificare, in totale autonomia, le varie possibilità concesse dal finanziatore (importo, opzioni aggiuntive come polizze assicurative ecc.).

Come calcolare l’importo della rata di un finanziamento online?

Quando si ha intenzione di richiedere un finanziamento non si deve tenere conto soltanto della cifra che si vuole richiedere, ma anche di quanto questa richiesta ci verrà a costare; si deve, infatti, tenere conto in primis degli interessi e, in secondo luogo, delle spese di istruttoria (che possono essere azzerate o molto basse nel caso di prestiti online) e di altre spese varie.

Premesso ciò, il calcolo della rata di un finanziamento online non è complesso perché, di solito, il finanziatore mette a disposizione un simulatore che mostra, in base ai dati inseriti (importo richiesto, durata del prestito ecc.) quale sarà l’importo di ciascuna rata.

Effettuare una simulazione di questo genere è molto importante perché ci può aiutare a valutare con maggiore consapevolezza se la propria capacità di rimborso sia adeguata alla situazione evitando così di andare incontro a spiacevoli sorprese.

I simulatori online, inoltre, non si limitano a mostrare l’importo della rata, ma anche il TAN e il TAEG; a questo proposito è opportuno spendere due parole perché si tratta di due concetti di notevole importanza che è fondamentale conoscere, perlomeno a grandi linee.

Il TAN è il tasso di interesse puro applicato al finanziamento: è l’interesse annuo calcolato sul prestito, ossia il prezzo, in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento. Il TAEG è l’indicatore che rappresenta il costo totale del prestito personale o del mutuo e comprende le spese obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.