Lunedì lavori sull'acquedotto a Imperia: possibili disagi su tutto il comprensorio

Lunedì si prevedono possibili disservizi per l'acqua a Imperia e nei comuni del golfo dianese. Rivieracqua interverrà fin dal mattino per l'esecuzione di riparazioni alla condotta dell'acquedotto del Roya a Calata Cuneo. Saranno necessarie manovre sulla rete di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. I lavori di riparazione inizieranno intorno alle ore 8 per concludersi nel tardo pomeriggio della stessa giornata. "Conseguentemente, nella stessa fascia oraria, potranno verificarsi disservizi nel servizio idropotabile nei Comuni di: Imperia (zona Capitaneria di Porto di Oneglia), Diano Marina, Diano Castello, Cervo, San Bartolomeo al mare ed Andora" - spiegano da Rivieracqua.

"In tali località sl potranno registrare modesti cali di pressione, localmente, transitorie interruzioni nell'erogazione dell'acqua: alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, renderanno a scomparire. Ci scusiamo per Il disagio arrecato all'utenza, precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile" - concludono