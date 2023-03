Imperia, il sindaco Scajola riceve Ilaria Gallio la maestra che ha evitato la tragedia del pullman (foto e video)

Grazie alla prontezza della giovane maestra Ilaria Gallio, è stata evitata una tragedia in un giorno di festa. Un’azione eroica che il sindaco Claudio Scajola ha voluto sottolineare ricevendo in Comune l’insegnante delle scuole Boine di Imperia.

Il 3 marzo scorso l’autista del pullman che trasportava 50 studenti della scuola primaria di Imperia è stato colto da malore ed era stata la maestra a prendere il controllo del mezzo. Con sangue freddo aveva evitato il peggio per lei e i bambini a bordo.



Le interviste





Nei giorni scorsi, in segno di riconoscimento, laha deciso di consegnarle la bandiera ufficiale della Regione, oggi è stato il sindaco di Imperia a riceverein Comune per ricordare il coraggio e la prontezza di riflessi dimostrati durante quella grave situazione di pericolo.

“Siamo felici di esserci - ha detto la Maestra Ilaria Gallio -perché ci sono anche i bambini, protagonisti dell’avvenimento. Tutti, anche quelli a scuola, si sono infatti preoccupati per noi. Erano emozionati perché molti non sono mai stati in Comune e, alla fine, la canzone di Mr. Rain, che stavamo cantando sul pullman al momento dell’incidente”.

La canzone di Mr. Rain cantata dai bambini

“E’ giusto accogliere i bambini in comune – ha detto il Sindaco, Claudio Scajola - visto che sono la speranza nel futuro, in un territorio con poche nascite. Anche se i molti stranieri hanno contribuito a fare crescere la nostra comunità. Era l’occasione per dare un pubblico riconoscimento alle quattro maestre che erano sul pullman in quel difficile momento, per fortuna terminato bene, con tutti i bambini”.