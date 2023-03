Target: Baru’s Garage, protagonisti nel mondo dei motori

L’autofficina Baru’s Garage nasce nel 2014 dalla passione di Massimo Brusco per le auto. Dopo tanti anni di gavetta in diversi concessionari Massimo decide di aprire la sua autofficina.

Da sempre al suo fianco sia nella vita che nel lavoro, la sua compagna Paola Mehilka. Paola oggi si occupa anche della concessionaria, ovvero della compravendita delle automobili. Lavorare in famiglia è per il titolare un valore aggiunto avendo trovato fin da subito un equilibrio.

Oltre a comprare e vendere auto nuove e usate Massimo offre altri servizi ai suoi clienti, si occupa infatti di tagliandi, freni,cambi automatici e della revisione dei motori. A dare un significativo aiuto al titolare nei lavori è anche Michele Maudena, suo dipendete e prezioso collaboratore da ormai diversi anni.

Da sempre Massimo Brusco cerca le migliori soluzioni per soddisfare i propri clienti, dalla preparazione dell’auto alla sua lucidatura. Baru’s Garage si affida e collabora con diversi partners come quelli per le centraline, in modo da poter offrire un servizio a trecentosessanta gradi.

Negli ultimi vent’anni il settore delle autofficine è cambiato notevolmente, un tempo i pezzi si cercavano di riparare mentre ora la tendenza è quella di sostituire direttamente il pezzo dell’automobile. Il titolare di Barus’Garage cerca di combinare la vecchia scuola con quella nuova in modo da riparare il pezzo dell’auto se è possibile e solo dopo, in caso, sostituire il pezzo dell’automobile con uno nuovo spiegando sempre al cliente la fonte del problema iniziale e il lavoro svolto in tutte le sue fasi. Un lavoro, quello di Massimo Brusco, di sacrifici e fatica ma anche di grandi soddisfazioni e voglia di imparare e aggiornarsi ogni giorno.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

_____________________________________________________

Confartigianato Imperia è sempre a supporto del settore della meccatronica, anche mediante corsi di formazione organizzati seguendo le normative vigenti e le direttive dell'Ispettorato del Lavoro per quanto riguarda la durata del corso utile all'apprendimento delle nozioni necessarie che per l'attestato rilasciato. L'ultimo corso dedicato alla diagnosi su vetture ibride ed elettriche è stato organizzato ieri, con il supporto di TEXA SPA e di Carini srl: per essere sempre aggiornati è possibile contattare lo 0184/524520 o mandare una mail a rizzi@confartigianatoimperia.it