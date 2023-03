Ventimiglia Basket, Alexis Saccon convocato al raduno nazionale under 15 di pallacanestro

Grande soddisfazione in casa del Ventimiglia Basket, il giovane cestista Alexis Saccon, classe 2008, è stato convocato come "riserva" per il raduno del centro Italia della Nazionale under 15 di pallacanestro che si svolgerà a San Vincenzo (LI) dal 24 al 26 marzo.

"Veder selezionato un proprio tesserato nei trentatré 2008 a livello nazionale è motivo di grande orgoglio per la società ponentina, il lavoro svolto pre e post pandemia continua a dare grandi soddisfazioni" - commenta il Ventimiglia Basket.