Sanremo, sette atleti della Polisportiva IntegrAbili al 7° Trofeo Crocera -Medlog (Foto)

Con il 7° Trofeo Crocera “MEDLOG”, che si è svolto domenica scorsa presso la piscina Crocera di Genova Sampierdarena, si è aperta, a livello regionale, la stagione agonistica del nuoto Fisdir. La Polisportiva IntegrAbili di Sanremo ha partecipato con sette atleti, alcuni dei quali alle prime esperienze ed altri che gareggiano dal 2013, anno in cui si è formata la squadra di nuoto. Un bilancio più che positivo per questa piccola trasferta regionale ed una bella esperienza per gli atleti di IntegrAbili, accompagnati dall’istruttore Marco Barisciani, per dimostrare le proprie capacità e confrontarsi con gli atleti delle squadre liguri.

Il direttivo di IntegrAbili ringrazia "Marco Barisciani che allena i ragazzi e si congratula con gli atleti: Francesco Ascione, Sofia Allavena, Alberto Bongioanni, Irene Cosenza, Davide Del Peschio, Giada Farfalla e Gabriele Garibaldi per aver rappresentato la Polisportiva IntegrAbili alla kermesse augurando a tutti il buon proseguimento della stagione agonistica”.