Pallavolo, alti e bassi per le formazioni della Sdp Mazzucchelli Sanremo nel fine settimana (Foto)

Il fine settimana da poco concluso ha visto scendere in campo tre formazioni della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli di Sanremo.

Le gare sono incominciate sabato scorso al Pala Don Bosco di Alassio, dove la formazione Mazzucchelli Maschile U12X ha affrontato i padroni di casa dell'Alassio Laigueglia Volley. "Ottimo incontro quello dei giovanissimi atleti mazzu che, grazie ad una prestazione convincente, hanno potuto ottenere altri punti fondamentali per il proseguo del campionato. La squadra sta piano piano assimilando gli automatismi di gioco tipici di questa categoria dimostrando grande impegno e dedizione in ogni allenamento e in ogni partita" - commenta la Sdp Mazzucchelli.

La giornata successiva, ovvero la domenica, ha visto scendere in campo le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli che nel pomeriggio al Palaleca d'Albenga hanno dovuto affrontare l'Albenga Volley Blu nella partita valida per il campionato U14/F FIPAV. "Incontro ad alto tasso tecnico quello andato in scena nella quattordicesima giornata tra le due formazioni, dove purtroppo la squadra matuziana ne è uscita sconfitta per 3 set a 1 con i seguenti punteggi: 18/25 – 25/13 – 25/20 – 25/11. Partita di buon livello da parte di tutte le ragazze matuziane e in cui coach Cane ha potuto sperimentare varie soluzioni anche in vista delle fasi finali. Classifica che, grazie anche a questa vittoria da parte dell'Albenga Volley, sembra ben definita con la formazione vincente saldamente prima in classifica e con la Mazzuchelli che continua la corsa per potersi sistemare stabilmente in seconda posizione nella classifica generale" - dice la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli.