Ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta sabato scorso a Montegrotto Terme in provincia di Padova, la 2a prova del campionato nazionale di serie C di ginnastica ritmica zona tecnica 1 (Liguria, Piemonte, Valled’Aosta e Toscana).

La giovane squadra della Ginnastica Riviera dei Fiori, ha migliorato tutti i punteggi delle proprie atlete, risalendo posizioni in una classifica che, per le difficoltà tecniche richieste e le molte società ‘prestigiose’ presenti, per questo anno soddisfano pienamente i tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion.

La prima ginnasta a scendere in pedana è stata la junior Giada Caridi al cerchio, a seguire la senior Giulia Carrera alla palla, l’altra junior Eleonora Oggero alle clavette e per finire la più giovane del gruppo, l’allieva Sofia Pugachev al nastro. “Le nostre atlete – sottolinea la dirigenza - che praticano questa disciplina impegnativa da diversi anni senza essere sottoposte a inutili ‘forzature’, ma con un impegno costante, si stanno dimostrando all’altezza di questa competizione e, vista la giovane età e le altre compagne di squadra del gruppo di ginnaste gold non presenti a Padova, confidiamo in un futuro interessante per questa sezione”.

Domenica sono state invece le ‘trampoliniste’ a gareggiare al palazzetto ‘Le Cupole’ di Torino, impegnate nel campionato individuale silver di trampolino elastico e all’esordio nella 1a prova del campionato nazionale di teamgym, anche in questo caso zona tecnica 1 ma con l’abbinamento Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta con l’aggiunta della Lombardia nel trampolino.

Buoni risultati delle ginnaste ponentine che, nella categoria junior 1, sono salite sul gradino più alto del podio con Matilde Sappia. Bene anche Roberta Di Michele 6ª e Cecilia Carlo 7ª. Oro anche nella categoria junior 2 con Alice Dosio, per la soddisfazione dei tecnici Giulia Bellone e Nicla Londri. Le stesse ginnaste hanno preso parte alla prova di teamgym, disciplina acrobatica che prevede delle progressioni al tumbling ed al minitrampolino e l’esecuzione di una coreografia (floor) con elementi acrobatici imposti.

In questa classifica Alice, Matilde, Roberta e Cecilia, incoraggiate anche dalla compagna di squadra Alison della Valle presente a Torino, hanno sfiorato il podio classificandosi al 4° posto. Molto piacevole per l’intero gruppo, l’incontro con Gianluca De Andreis, il ginnasta ponentino che, una volta trasferitosi per l’università a Torino, si allena all’Accademia di Cumiana nel Team Italia con cui ha già preso parte a numerose competizioni internazionali tra cui un campionato europeo.

Sempre domenica scorsa, a Genova, sono stati i giovanissimi ginnasti della sezione maschile che hanno preso parte alla 2a prova del campionato individuale silver nella categoria allievi 1 (8-9 anni). Oltre ad essere stata una giornata divertente dove si sono confrontati con i ginnasti dell’intera regione, anche qui i risultati sono stati interessanti con l’argento ottenuto da Pietro Serini, il bronzo di Samuele Lombardo il 4°posto di Giacomo Cioffi e il 9° di Andrea Driza. Soddisfazione per il tecnico Elisa Addiego e per Alice Eremita che, ancora ginnasta in attività, segue con passione gli allenamenti dando il suo prezioso contributo.

Sicuramente non è un periodo in cui lo staff tecnico e dirigenziale si annoia, visto che si lavora già per le gare del prossimo weekend, con il Torneo Regionale Gold GR in programma domenica ad Imperia, la 1a prova del campionato regionale della ginnastica per tutti e la 2a prova del regionale di artistica femminile che, oltre a vedere la Rdf tra i protagonisti in gara, vedrà il sodalizio impegnato nella veste organizzativa di questi due eventi del calendario regionale FGI.