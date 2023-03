Da Arma a Monaco per il basket europeo: la carica dei 101 dell'Olimpia Basket alla partita di Eurolega

Bel colpo d'occhio, quello di stasera nella Salle ‘Gaston Medecin’ di Montecarlo. Una macchia blu sugli spalti in un palazzetto gremito di colori giallo, rosso e nero.

Sono le 101 ‘olive furiose’ dell'Olimpia Basket Arma Taggia, l'associazione sportiva che ha portato bambini e ragazzi di tutte le età con i loro genitori a vedere la sfida fra ‘La Roca’ di Monaco e le ‘V nere’ della Virtus Bologna, una partita importante dell'Eurolega, il campionato europeo che corrisponderebbe alla Champions League e che, dicono gli esperti, risulta più autentico e più avvincente della NBA americana.

Sicuramente un'occasione per vedere una pallacanestro di altissimo livello in un'atmosfera di festa, capace di far nascere in un bimbo quella passione che non perderà mai nella vita. “Sperando che un giorno la nostra provincia si avvicini – evidenzia la dirigenza armese - anche solo un po' al livello raggiunto dai monegaschi, facciamo i complimenti all'Olimpia Basket Arma Taggia”.