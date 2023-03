Al via il Trofeo Primavera e la Regata Interzonale Optimist, selezione per l’accesso a Campionato Mondiale ed Europeo

In arrivo la pacifica invasione di oltre 400 piccoli velisti con i loro accompagnatori per le due regate classe Optimist organizzate dal Club del Mare con il patrocinio del Comune di Diano Marina. Con il prossimo weekend del 18 e 19 marzo partono i due eventi velici organizzati dal Club del Mare di Diano Marina.

Superano i 130 i giovani velisti, classe Optimist (di età compresa tra i 9 e i 15 anni) che si sfideranno nelle acque del golfo di Diano in questo weekend ed oltre 200 sono quelli previsti per la prossima regata del 24-25-26 marzo.

Il primo evento in programma è il Trofeo Primavera, una regata che si svolge ormai dagli anni ’70 ed è un must per il Club del Mare. Questa regata fa parte del circuito zonale e dà accesso alla selezione per il Campionato Italiano.

Il fine settimana del 24-25-26 sarà la volta dell’Interzonale Optimist; una regata molto prestigiosa perché il primo impegno per la selezione per l’accesso al Campionato Europeo e Mondiale.

Spiega Diego Negri, Campione del Mondo Star 2021 e 2022, nella sua veste di Direttore sportivo del Club del Mare: “La nostra attività di Circolo è incentrata particolarmente sugli Optimist e il Trofeo Primavera, un grande classico organizzato fin dagli anni ’70, è uno dei primi appuntamenti della stagione per i giovani di questa classe nella nostra zona. Sono poi particolarmente orgoglioso per l’assegnazione al nostro Circolo dell’Interzonale Optimist: un riconoscimento importante, a dimostrazione del buon lavoro che stiamo facendo; le regate interzonali, infatti, vengono assegnate a pochi circoli selezionati e si svolgono negli stessi giorni in tutta Italia, consentendo ai giovani velisti l’accesso al Campionato mondiale ed europeo; il fatto che proprio il nostro Circolo sia stato designato per ospitare questo evento è la dimostrazione che stiamo lavorando bene”.

Così il Presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Quelli in programma nei prossimi due fine settimana saranno due eventi molto importanti, la cui organizzazione sarebbe stata impraticabile senza la grande disponibilità dei soci del Circolo e dell’Amministrazione Comunale, perciò un ringraziamento particolare va al Comune di Diano Marina che ha collaborato fattivamente per la buona riuscita di queste regate; vorrei anche ringraziare la Gestioni Municipali per la grande disponibilità dimostrata, mettendo a disposizione gli spazi e le aree necessari ad accogliere i velisti, e naturalmente la Guardia Costiera, sempre presente e disponibile nel sostenerci. Infine un ringraziamento ai nostri sponsor: Matteo Catto, di Estetica Nefertari, Lucio Carli, dell’azienda F.lli Carli, e Davide Cecamore di Zanotto Nives”.