Taggia: "Miglioriamo la città", borse lavoro per la pulizia dei parchi giochi e un presidio in più per i cittadini

Decoro urbano e un aiuto a chi ha bisogno di lavoro, con queste premesse a Taggia prende via il progetto 'Miglioriamo la città'. Cinque cittadini tabiesi, individuati dai servizi sociali comunali saranno impiegati nella cura dei parchi giochi per due giorni la settimana, al martedì e al giovedì.





L'iniziativa si svolge in stretta collaborazione anche con l'ufficio ambiente del Comune che metterà a disposizione un tutor per questi lavoratori e con Amaie Energia che ha fornito il materiale necessario. La presentazione del progetto ha visto la partecipazione degli assessori Laura Cane (Servizi Sociali) e Daniele Festa (Ambiente), del presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero e del funzionario Andrea Moltalto, oltre al dirigente dell'ufficio ambiente del Comune Fernando Martini e dell'ispettore ambientale Maurizio Liberto.

Come funziona e dove sarà attivo "Miglioriamo la città"

Queste cinque persone selezionate per il progetto "Miglioriamo la città" saranno riconoscibili grazie ad una pettorina che li qualificherà come personale operante per conto del Comune. La loro attività consisterà nella pulizia di alcune aree della cittadina e fornirà un presidio del territorio, oltre ad essere un punto di collegamento tra le famiglie e l'ente per eventuali segnalazioni. Le aree interessate dal progetto sono i parchi per bambini nel viale delle Palme e tutto il viale, il Life Park, i giardini di via Borghi, di via Lungo Argentina, di via O. Anfossi e l'area dedicata al prof. Filippo Capponi, sotto Madonna del Canneto.

Le dichiarazioni

"Miglioriamo la città" parte da qui e dall'amministrazione non si esclude la possibilità di allargare l’attività anche in altre zone della cittadina. "È un progetto su cui stiamo lavorando da diversi mesi. - sottolinea l'assessore Laura Cane - Un servizio in sinergia tra servizi sociali e ambiente. Partiamo dai parchi giochi come punto di inizio per ampliarlo in altre zone. Questi percorsi creano autonomia nei soggetti portando ad un reinserimento nel mondo lavorativo. Le cinque persone che hanno aderito al progetto, ottengono un contributo a integrazione del reddito e di riflesso la persona svolge un lavoro di pubblica utilità. Si mettono a disposizione della città".

Attenzione, le persone selezionate con "Miglioriamo la città" non si sostituiranno agli operatori ecologici. "È proprio così, - spiega l'assessore Daniele Festa - Non una sostituzione del servizio svolto da Amaie Energia che ringrazio ma bensì un supporto che andrà a coprire gli orari di maggiore afflusso in queste aree. In questo modo, saremo anche più vicini ai cittadini che potranno contare su queste cinque persone per eventuali segnalazioni da portare all'attenzione del Comune. Per questo parliamo di presidio in più del territorio. Con la presentazione di questo progetto raggiungiamo un traguardo importante grazie all'importante lavoro portato avanti anche dai dipendenti del mio ufficio che ci tengo a ringraziare".

"Sto girando molto nei comuni costieri: da Taggia a San Lorenzo al Mare. Nel rapporto con questi enti siamo partiti con una sinergia sull'igiene urbana e che poi è stata estesa alla pista ciclopedonale e su altre attività. Il confronto con i comuni è fonte di arricchimento. - ha detto il presidente di Amaie Andrea Gorlero - Credo che gestire in modo industriale i servizi di un Comune sia la carte vincente e noi riteniamo di poter essere a disposizione degli enti, a 360 gradi. Servizi come quello attivato dal Comune di Taggia sono un esempio positivo".