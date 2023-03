Pallavolo: torna alla vittoria contro il Quiliano il Volley Team Corradini, domenica l'ultima di campionato

Il Volley Team Arma Taggia Corradini Home torna alla vittoria in casa in una partita fondamentale per i play out. 3-1 il risultato finale contro un Quiliano molto combattivo.

Il primo set va alle armesi 25-23, ma il Quiliano Volley non ci sta e rimette il match in parità aggiudicandosi il secondo set per 21-25. Nel terzo set si riporta in vantaggio il Volley Team Corradini Home che chiude sul 25-21 con un pò di suspence. Si arriva al quarto set combattuto punto a punto, con un allungo del Quiliano che si porta sul 24-18 a un punto dalla conquista del set; con un finale perfetto, però, le ragazze di coach Ferrari “infilano” 8 punti consecutivi portando a casa set e incontro. Grande festa sugli spalti e in campo per questa vittoria che proietta le armesi all'ultima partita del campionato di serie D sabato 18 marzo ad Andora.

Domenica pomeriggio è il turno delle ragazze dell'under 18 ‘Arma Mazzu’ anche loro alle prese con l'ultima gara della regolar season. Primo set giocato in crescendo, con un risultato di 25-19 che lascia un po' di tristezza. Secondo set giocato con più convinzione e meno errori, concluso 24-26. Nel terzo set purtroppo le ragazze ospiti hanno spento l'interruttore e si sono sedute sul 25-11 per poi tornare a giocare all'inizio del quarto set, non però pienamente convinte delle loro potenzialità, si sono fermate sul 25-19.

Un 3-1 finale che vede le giovani dell'Arma Mazzu al 6° posto della classifica finale under 18.