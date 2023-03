La 'Sanremo Like Swim' ai campionati italiani di duathlon cross: buoni risultati per gli atleti matuziani

Nella splendida cornice del bosco di Chignolo (Triuggio, Monza), nello scorso weekend, si è tenuta la première dei campionati italiani di duathlon cross, che hanno visto la partecipazione di più di 240 concorrenti da tutta Italia (per categorie “Junior” e “Age Group”).

Sempre arrembante la 'Sanremo Like Swim', che porta a casa il dodicesimo posto di categoria “Junior” col classe 2005 Michele Bottini (ottima, in particolare, la seconda frazione in MTB di 15 km, con passaggi tecnici degni di nota e ben 550 metri di dislivello positivo) e la prima posizione nei “Master 3” di Emiliano Amalberti (che oltre a laurearsi campione italiano di categoria, coglie una 33esima piazza complessiva su 180 partenti; appassionante il testa a testa col secondo classificato, il bustocco Augusto Schirosi, che ha tentato la rimonta nella terza frazione di corsa, da 1,5 km, ben rintuzzato però dall’atleta ponentino).

Fari puntati però, in questo inizio di marzo, anche sull’attività natatoria, con la quinta prova regionale riservata a “Esordienti A” e “B” ad Albenga. Nelle acque dell’impianto di via Amalfi, in faccia alla Gallinara, nei “B” si sono distinti Jonathan Grella (classe 2013), primo sia nei 100 stile libero, sia nei 50 dorso, Bianca Francesca Salvi (2014), oro nei 50 dorso e ai piedi del podio nei 100 rana, Michele Bertocchi (2012), secondo nei 50 dorso e terzo nei 100 sl, Giulia Sindoni (2014), argento ancora nei 50 dorso, Jacopo Pellegrino (2013), runner-up nei 50 dorso e quinto nei 100 sl e Veronica Scardetta (2013), bronzo nei soliti 50 dorso e quinta anch’ella nei 100 sl.

Inevitabile, partendo da questi presupposti, l’en plein delle staffette: nei 4x50 sl, vittoria per la maschile, composta da Grella, Reggio, Pellegrino e Bertocchi, secondo gradino del podio per le ragazze, schierate con Scardetta, Salvi, Lo Negro Gorlero e Garabello e terza la “mista” con Moro, Giretto, Moro e Sindoni.

Chiusura doverosamente dedicata agli “A” che con Giacomo Lanteri (2011), primo nei 100 dorso e secondo nella 200 sl, Mattia Bertellini (2011), trionfatore dei 200 rana, e Giulia Scarlatti (2012), terza nello stesso stile e sulla stessa distanza, hanno ancora una volta permesso alla SLS di ergersi al top.