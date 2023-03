Si terrà domenica prossima la nona edizione della Granfondo Sanremo-Sanremo 'La Classicissima'. La manifestazione, come da tradizione, segue di un giorno la Milano-Sanremo, dando quindi la possibilità a tutti gli appassionati di ciclismo che giungono in riviera per assistere alla gara dei professionisti, di misurarsi sulle stesse strade per un intenso weekend di sport, prima a bordo strada e poi in sella alla propria bicicletta.

Le iscrizioni sul posto saranno possibili, presso il centro logistico che sarà allestito al Mediterranée a Sanremo (dove si terrà anche il ritiro dei pacchi gara), nella giornata di sabato e la domenica mattina entro le 9.

La Granfondo prenderà il via dal Lungomare Salvo d’Acquisto alle 10, per favorire anche chi viene da fuori zona, e si svilupperà, tra costa ed entroterra, per oltre 100 Km lungo alcune delle strade che hanno fatto la storia della Classicissima, come la Cipressa ed il Poggio dove ci sarà l’arrivo. A seguire, presso il Mediterranée, ci saranno le docce, il pasta party e la cerimonia di premiazione. L’organizzazione tecnica è a cura dell’UC Sanremo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.