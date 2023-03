Due imperiesi per il derby della Capitale. Si tratta di Davide Massa e Stefano Alassio, che sono stati designati come arbitro e assistente per la partita tra il Lazio e la Roma in programma domenica prossima alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il fischietto imperiese sarà coadiuvato anche dall‘assistente Imperiale, mentre il quarto uomo sarà Maresca. Al Var, invece, ci saranno Di Paolo e Rapuano, come Avar.

La partita sarà valida per la 27a giornata di serie A 2022-23.